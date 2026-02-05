Konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau 2026“ užėmė prizines vietas

Sausio 24 d. Kaune, arkivyskupijos kurijos salėje, vyko respublikinis skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 2026“ baigiamasis etapas.
Į šį konkurso etapą buvo pakviesti skautų kolektyvai, kurie puikiai padainavo atrankiniuose konkursuose. Jame dalyvavo dainuojantys skautai iš Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus, Tauragės, Marijampolės kraštų. Iš viso dalyvavo 33 kolektyvai.
Iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos į baigiamąjį konkurso etapą buvo pakviesti keturi kolektyvai: skautų, patyrusių skaučių vokaliniai ansambliai ir du duetai. Po konkurso ir komisijos rezultatų paskelbimo džiaugėmės laimėjimais. Visi mūsų mokyklos kolektyvai laimėjo prizines vietas: skautų ir patyrusių skaučių vokaliniai ansambliai ansamblių grupėje bei Emilija Levinskaitė ir Gustė Raškevičiūtė duetų grupėje iškovojo antrąsias vietas, o Guostės Marijos Stambrauskaitės ir Rusnės Matusevičiūtės duetas iškovojo pirmąją vietą. Visi laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir rėmėjų dovanomis. Dainininkus konkursui parengė skautų būrelio vadovė Alma Liutkienė.
Parengta pagal „Ąžuolo“ progimnazijos informaciją
