„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

5 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sausio 28 dieną Prienų sporto centre vyko Lietuvos mokyklų žaidynių II etapo (rajoninio) pradinių klasių mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.
Jose dalyvavo Prienų rajono mokyklų mišrios berniukų ir mergaičių komandos iš ,,Ąžuolo“ progimnazijos (komandos vadovė Rasa Bartkutė), Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus (komandos vadovės Danutė Acuvienė ir Roma Kandrotienė), Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriaus (komandos vadovė Dalė Stankevičienė), Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriaus (komandos vadovė Ramutė Švedienė) ir Suvalkijos gimnazijos Veiverių T. Žilinsko skyriaus (komandos vadovės Gitana Embavičienė ir Snieguolė Kleizaitė).
Komandoms reikėjo įveikti po 8 estafetines rungtis. Visas rungtis pirmieji įveikė ,,Ąžuolo“ progimnazijos jaunieji sportininkai. Jie ir tapo čempionais.
Labai įtempta kova tarp Dzūkijos gimnazijos Stakliškių ir Jiezno skyrių atstovų vyko dėl antros vietos. Tik paskutinė estafečių rungtis ,,Greičio estafetė“ lėmė, kad antrąją vietą iškovojo Stakliškių skyriaus komanda. Bronzą laimėjo jiezniškiai.
4–5 vietas pasidalino Suvalkijos gimnazijos Veiverių T. Žilinsko skyriaus ir Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriaus atstovai.
Prienų sporto centro informacija

Rubrikoje Sportas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *