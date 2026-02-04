Balsavimas: išrinkite gražiausią lietuvišką įmonės pavadinimą 

Jau aštuonioliktą kartą Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga rengiamo Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso organizatoriai skatina verslininkus savo verslui suteikti lietuviškus vardus. Naujienų portalas „Delfi“ ir Valstybinė kalbos inspekcija kviečia išrinkti labiausiai patinkantį įmonės pavadinimą.
Konkurso tikslas – skatinti verslininkų kūrybiškumą ir sąmoningumą, pagarbą Lietuvos kultūrai ir kalbai. Originalus, patraukiantis dėmesį lietuviškas pavadinimas gali tapti privalumu ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje rinkoje, kurioje dominuoja anglų kalba.
Pavadinimai rinkti iš daugiau kaip 14 tūkstančių pernai Registrų centre įregistruotų verslo įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų). Pretendentų skaičius keliskart sumažėjo atrinkus tik lietuviškus pavadinimus. Atmesta daug iš dirbtinių, bereikšmių žodžių sudarytų pavadinimų, tų, kuriais tiesiogiai įvardijama veikla. Teko atsisakyti įmonių, kurių esamos ar būsimos veiklos ženklų rasti nepavyko. Renkant iš likusio pagrindinius kriterijus atitinkančio sąrašo pirmenybė teikta originaliems, skambiems, keliantiems teigiamas emocijas vardams, atspindintiems įmonės veiklą ir vertybes.
Šių metų nugalėtojai: „Ateities istorijos“, „Debesyje“, „Kylam kartu“, „Sesių sodas“, „Švari lentyna“, „Žavesio dulkės“, „Žinių tiltas“ iš Vilniaus, „Kavavirė“, „Medis senolis“, „Ošia tyla“, „Pagaliau“, „Ugningai“, „Žygiuok“ iš Kauno, „Miltai ore“, „Miško sapno žirgai“ iš Kauno rajono, „Baltukas“ iš Panevėžio, „Ežio mintys“ iš Šiaulių, „Pajūrio smilga“ iš Palangos, „Popieriaus magija“ iš Vilniaus rajono ir „Rojaus obuoliukai“ iš Birštono.
Nugalėtojai bus pagerbti vasario 20 dieną 14 valandą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Portalo skaitytojų išrinkta įmonė nugalėtoja bus apdovanota specialiu „Delfi“ prizu.
Balsavimas vyksta iki vasario 19 dienos 12 valandos: https://www.delfi.lt/verslas/naujienos/balsavimas-isrinkite-graziausia-lietuviska-imones-pavadinima.
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-