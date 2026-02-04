Balsavimas: išrinkite gražiausią lietuvišką įmonės pavadinimą 

Jau aštuonioliktą kartą Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga rengiamo Gražiausių lietuviškų įmonių pavadinimų konkurso organizatoriai skatina verslininkus savo verslui suteikti lietuviškus vardus. Naujienų portalas „Delfi“ ir Valstybinė kalbos inspekcija kviečia išrinkti labiausiai patinkantį įmonės pavadinimą.
Konkurso tikslas – skatinti verslininkų kūrybiškumą ir sąmoningumą, pagarbą Lietuvos kultūrai ir kalbai. Originalus, patraukiantis dėmesį lietuviškas pavadinimas gali tapti privalumu ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje rinkoje, kurioje dominuoja anglų kalba.
Pavadinimai rinkti iš daugiau kaip 14 tūkstančių pernai Registrų centre įregistruotų verslo įmonių (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų). Pretendentų skaičius keliskart sumažėjo atrinkus tik lietuviškus pavadinimus. Atmesta daug iš dirbtinių, bereikšmių žodžių sudarytų pavadinimų, tų, kuriais tiesiogiai įvardijama veikla. Teko atsisakyti įmonių, kurių esamos ar būsimos veiklos ženklų rasti nepavyko. Renkant iš likusio pagrindinius kriterijus atitinkančio sąrašo pirmenybė teikta originaliems, skambiems, keliantiems teigiamas emocijas vardams, atspindintiems įmonės veiklą ir vertybes.
Šių metų nugalėtojai: „Ateities istorijos“, „Debesyje“, „Kylam kartu“, „Sesių sodas“, „Švari lentyna“, „Žavesio dulkės“, „Žinių tiltas“ iš Vilniaus, „Kavavirė“, „Medis senolis“, „Ošia tyla“, „Pagaliau“, „Ugningai“, „Žygiuok“ iš Kauno, „Miltai ore“, „Miško sapno žirgai“ iš Kauno rajono, „Baltukas“ iš Panevėžio, „Ežio mintys“ iš Šiaulių, „Pajūrio smilga“ iš Palangos, „Popieriaus magija“ iš Vilniaus rajono ir „Rojaus obuoliukai“ iš Birštono.
Nugalėtojai bus pagerbti vasario 20 dieną 14 valandą Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Portalo skaitytojų išrinkta įmonė nugalėtoja bus apdovanota specialiu „Delfi“ prizu.
Balsavimas vyksta iki vasario 19 dienos 12 valandos: https://www.delfi.lt/verslas/naujienos/balsavimas-isrinkite-graziausia-lietuviska-imones-pavadinima.

