Su aplinkos ministru aptarė savivaldai rūpimus klausimus

3 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas susitiko su aplinkos ministru Kastyčiu Žuromsku, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriumi ir atsakingais ministerijos specialistais. Pasak mero, buvo kalbėtasi apie tai, kas gyventojams svarbiausia Prienų krašte – žemės klausimų prieinamumą, aiškesnes procedūras ir biurokratijos mažinimą.
Meras informavo apie tai, kad pavyko susitarti dėl to, jog Nacionalinės žemės tarnybos specialistai ir toliau dirbtų Prienuose. Gyventojai bus priimami gyvai kas antrą savaitę bent iki 2027 m. sausio 1 d., kol Savivaldybė perims valstybinės žemės patikėtinio funkcijas ir kaimiškose teritorijose. Tai reiškia – realią pagalbą vietoje, ne tik „per sistemas“.
Diskutuota dėl ŽPDRIS ir kitų informacinių sistemų veikimo. Nors prašymų teikimas ateityje bus vykdomas tik elektroniniu būdu, yra išeitis – projektuotojai gali įkelti gyventojų dokumentus be notarinio įgaliojimo. Tai mažina naštą žmonėms, ypač vyresnio amžiaus.
Nuo gegužės keisis tvarka: valstybinės žemės nuomos sutartis pasirašys meras, todėl procesai turėtų vykti greičiau, o gyventojai sprendimų lauks trumpiau.
„Aktyviai keliame klausimus dėl NŽT funkcijų perdavimo savivaldybėms. Mums svarbu žinoti, kokios funkcijos ir kiek darbuotojų bus perduodama, todėl sutarėme, kad iki 2027 m. bus detaliai peržiūrėtos visos galiojančios valstybinės žemės nuomos sutartys kaimiškose vietovėse.
Taip pat iškėlėme problemą dėl nelogiškų pradinių žemės sklypų kainų aukcionuose. Ministras pritarė, kad teisės aktai galėtų būti tikslinami, suteikiant savivaldybėms daugiau laisvės spręsti dėl kainų, ypač kai sklypai sunkiai parduodami. Aptarėme ES finansavimo ribojimus mažiems, bet sudėtingiems rekultivacijos projektams. Nors šiuo metu gairių pakeisti nepavyks, problema išgirsta ir užfiksuota, o Prienų rajono savivaldybė šiuo klausimu kol kas yra viena iš nedaugelio, kuri ją kelia.
Stengiamės, kad žemės klausimai Prienų krašte būtų sprendžiami arčiau žmonių, paprasčiau ir greičiau, o savivaldybės balsas nacionaliniu lygmeniu būtų girdimas ir įvertintas,“ – savo feisbuko paskyroje rašo meras.

