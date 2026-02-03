Šių metų biudžete planuojama surinkti per 59 mln. eurų

Sausio 29 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje valdančiosios daugumos ir opozicijos atstovai vieningai balsavo už tai, kad būtų patvirtintas Savivaldybės 2026–2028 metų strateginis planas su septyniomis programomis ir priimtas Savivaldybės 2026–2028 metų biudžetas.
2026 metų savivaldybės biudžete planuojama surinkti per 59,4 mln. eurų pajamų, iš jų gaunamos tikslinės dotacijos – beveik 21 mln. eurų. Iš 2025 metų biudžeto perkeltas 150 tūkst. eurų nepanaudotų lėšų likutis, kuris bus skirtas įsipareigojimams sumokėti, kiti likučiai bus paskirstyti pagal programas.
Palyginti su praėjusiais metais, pajamos biudžete didėja 10,7 proc., o palyginti su metų pabaiga, jos mažėja daugiau nei 3 proc., t. y. beveik 2 mln. eurų. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, šiemetinis biudžetas išlieka pakankamai įtemptas.
Didžiausią pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, mokymo lėšos ir tikslinės valstybės dotacijos. Didžiausios biudžeto išlaidos planuojamos švietimo, socialinei ir sveikatos sritims.
Mero Alvydo Vaicekausko vertinimu, didelės laisvės naujasis biudžetas nesuteikia, priešingai – jis pareikalaus finansinės drausmės, bet pajamos užtikrins stabilų savivaldybės įstaigų darbą, garantuos atlyginimus ir leis suteikti gyventojams reikalingas paslaugas, investuoti į infrastruktūros gerinimą.
Savivaldybės vadovo teigimu, investiciniai projektai yra svarbi sritis, todėl iššūkius bus bandoma subalansuoti paskola. Daugiau nei 1 mln. eurų finansavimu teks prisidėti prie „Žiburio“ gimnazijos dirbtuvių pastato ir Prienų PSPC pastato Revuonos gatvėje rekonstravimo projektų. Lėšų prireiks paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui, kultūros paveldo objektų tvarkymui, pėsčiųjų takų plėtrai, vandentvarkai. Šiais metais bus tęsiama ir seniūnijų administracinių pastatų renovacija.
Tarybos narės Loretos Jakinevičienės teigimu, opozicija prieš biudžeto formavimą teikė nemažai pasiūlymų, į dalį jų buvo atsižvelgta. Biudžete buvo numatyta lėšų specialiajai pagalbai, mokytojų padėjėjų etatams ugdymo įstaigose steigti ir finansuoti; nuo 300 eurų iki 400 eurų padidinta parama šeimai gimus vaikui (opozicija siūlė skirti 500 eurų). Pernai nustatyta 20 tūkst. eurų parama individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimui buvo padidinta 10 tūkst. eurų (prašyta papildomai skirti 40 tūkst. eurų). Be to, opozicija sulaukė pažado, kad pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms finansinė parama (6 proc.) bus skirta pagal faktinį gyventojų poreikį.
Tačiau, pasak L. Jakinevičienės, nepavyko sutarti dėl Kaimo plėtros rėmimo programos padidinimo iki 70 tūkst. eurų (kaip ir pernai, numatyta 50 tūkst. eurų suma) ir papildomų lėšų melioracijai. Valdančioji dauguma neatsižvelgė ir į siūlymą biudžete rasti 100 tūkst. eurų Savivaldybės skolos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą daliniam padengimui.
Opozicijos atstovai taip pat išsakė pastabų dėl, jų manymu, ne visai tinkamai sudėliotų prioritetų bei netolygaus sporto ir fizinio aktyvumo programų finansavimo. Jie siūlė sukviesti susitikimą su sporto bendruomenių atstovais ir aptarti realius finansavimo poreikius.
Visgi ir viena, ir kita pusė pasidžiaugė, kad, svarstant biudžeto projektą, tarp valdančiosios daugumos ir opozicijos radosi daugiau tarpusavio supratimo ir racionalumo.
Teiks projektą Revuonos upelio teršalams surinkti ir valyti
Tarybos nariai pritarė projekto „Praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas Prienų mieste“ rengimui ir, gavus finansavimą, jo įgyvendinimui.
Netrukus bus skelbiamas konkursas regioninių pažangos priemonių finansavimui, ir Prienų rajono savivaldybė ketina teikti projektą, kurio tikslas yra sumažinti aplinkos taršą ir pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę Prienų mieste, siekiant sustabdyti naftos produktais užteršto gruntinio vandens patekimą į Revuonos upelį.
Prienų miesto gyventojams ne vienerius metus skundžiantis, kad naftos produktai nuolat teršia Revuonos upelį, prieš kurį laiką buvo atlikti detalūs dirvožemio ekogeologiniai tyrimai ir parengtas Naftos produktais užterštos teritorijos, esančios M. Valančiaus g. 8, 10, 12, Prienų mieste, tvarkymo planas. Jame konstatuota, kad minėtoje teritorijoje, maždaug 1 000 m² plote yra susiformavęs grunto ir gruntinio vandens užterštumas naftos produktais, viršijantis ribines vertes. Šie teršalai su gruntiniu vandeniu nuolat patenka į upelį, o juo nuteka į Nemuną.
Todėl numatoma ties Revuonos upelio šlaitu įrengti visą teršalų iškrovos zoną kertančią hidraulinę užtvarą, skirtą užterštam gruntiniam vandeniui surinkti ir valyti.
Dalis šiems darbams reikalingų lėšų suplanuota Kauno regiono plėtros plane, teikiamo projekto vertė – 84 706 eurai (iš jų: 72 000 eurų – Europos Sąjungos lėšos; 12 706 eurai – Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau kaip 15 proc.).
Pagal Tvarkymo planą preliminari paskaičiuota visos užterštos teritorijos sutvarkymo kaina sudaro 170 769 eurus, tačiau pagal finansavimo gaires nėra galimybės jam skirti visą būtiną sumą. Todėl Tvarkymo plane numatytas priemones teks įgyvendinti etapais, ateityje skiriant Savivaldybės biudžeto lėšų ar pasinaudojant kitais galimais finansavimo šaltiniais.
Buvusioje mokykloje šeimininkaus kariuomenė
Dauguma Tarybos narių pritarė, kad Pakuonio seniūnijos Ašmintos daugiafunkcio centro (Dvaro g. 4) patalpos būtų perduotos valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos kariuomenei. Buvusios mokyklos antrojo aukšto patalpos, daugybę dešimtmečių naudotos vaikų ugdymo reikmėms, nuo praėjusių metų rugsėjo liko tuščios.
Posėdyje teigta, kad, pasirašius turto perdavimo sutartį, šiose patalpose nuolat dirbs keturi profesinės karo tarnybos kariai, o savaitgaliais bus organizuojami mokymai, pratybos LK KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės savanoriams.
Meras A.Vaicekauskas įžvelgė šios sutarties naudą: pastatas bus išsaugotas, patalpos prižiūrimos, mokami komunaliniai mokesčiai, galbūt su kariškių pagalba pavyks sutvarkyti parką ir sporto aikšteles.
Tarybos nario įgaliojimams nutrūkus, jį pakeis jaunasis kolega
Ketvirtadienio Tarybos posėdis buvo sklandus ir darbingas, jame priimta 40 sprendimų valstybinės žemės sklypų perdavimo ir nuomos, visuomenės sveikatos stebėsenos, socialinių paslaugų, kelių ir gatvių priežiūros finansavimo, nekilnojamojo turto ir kitais klausimais. O baigėsi liūdna gaida…
Opozicijos atstovai apgailestavo, kad tenka atsisveikinti su puikiu ir tolerantišku kolega, daug politinės patirties per kelias kadencijas sukaupusiu, ją kitiems dalinusiu Cezaru Pacevičiumi, kuris į šią Tarybą buvo išrinktas pagal Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašą. Pasak jų, labai gaila, kad vadinamajame „čekiukų“ skandale sprendimai, liečiantys politikus, priimami ne pagal vienodus standartus.
Sausio 29 dieną Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą, kuriuo pripažino Tarybos nario C.Pacevičiaus įgaliojimus nutrūkusius nesuėjus terminui pagal 2026 metų sausio 5 d. įsiteisėjusį Kauno apygardos teismo 2024 metų gruodžio 30 d. priimtą sprendimą.
Laisvą vietą Taryboje pagal pirmumą turėtų užimti kitas sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Julius Strampickas.
Dalė Lazauskienė