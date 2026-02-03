Padėkojo už ilgametį ir nuoširdų darbą

3 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kolegos, vietos bendruomenės, seniūnijos, Prienų rajono savivaldybės atstovai praėjusią savaitę į pelnytą poilsį išlydėjo Joną Derbutį, kuris buvo vienas iš Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos įkūrimo iniciatorių ir pirmasis jos direktorius, ilgą laiką dirbo elektrinių vargonų specialybės mokytoju.
Jo iniciatyvų ir pastangų dėka užaugo ne viena Veiverių krašto muzikantų karta, o meno mokykla tapo tvirta vietos kultūros atrama, šioje įstaigoje organizuota daug puikių muzikos festivalių ir proginių renginių.
Jonas Derbutis išlydėtas ne tik su puokštėmis gėlių, bet ir su nuoširdžiais dėkingumo žodžiais, skirtais už kryptingą darbą dėl mokyklos gerovės, optimizmą, bendrystę ir profesionalumą, reiškiant įsitikinimą, kad kolega ir toliau išliks svarbia mokyklos bendruomenės dalimi. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Rimvydu Zailsku padėkojo J.Derbučiui už ilgametį ir prasmingą darbą ugdant jaunąją kartą bei įteikė jam padėkos raštą.
Nuotrauka iš Prienų meno mokyklos Veiverių A. Kučingio filialo įrašo

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *