Birštono sveikos gyvensenos klubas „Šilagėlė“ organizavo žiemos šventę „Sveikata – tai judėjimas, grynas oras, gera nuotaika“ Žvėrinčiaus miške. Šventėme pusiaužiemį ir barsuko vertimąsi ant kito šono. Tokią gražią šių metų žiemą buvo smagu pabūti gamtoje, pasišildyti prie laužo, prisiminti vaikystę, žaidžiant estafetes ir visokius žaidimus…
Buvo organizuotos ir įvairios rungtys. Medinių kaladėlių mėtymo į pintinę varžybose nugalėtojais tapo Nijolė P., Vytas ir Antanas.
Naują žaidimą (30 sek. kamuoliuko gaudymas) reikėjo žaisti po du, čia nepralenkiami buvo Nijolė J. su Vytu, Nijolė P. su Onute bei Zita su Genute.
Vaišės, pagamintos ant laužo, buvo pačios skaniausios. Mieliniai blynai su įvairiomis Danguolės uogienėmis, Aldonos Birštono apylinkėse surinktų vaistažolių arbata, duonelė, kepta ant lazdyno rykštės, įvairiausios suneštinės sveikuoliškos vaišės, kurias vainikavo 18 litrų specialiame puode ant laužo Antano virtas plovas…
Pasisėmę teigiamų emocijų, puikios nuotaikos grįžome namo linksmi, sotūs ir laimingi…
Nijolė Kvietkauskaitė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
