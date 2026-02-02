„Sveikata – tai judėjimas…“

2 vasario, 2026

Birštono sveikos gyvensenos klubas „Šilagėlė“ organizavo  žiemos  šventę „Sveikata  – tai judėjimas, grynas  oras, gera  nuotaika“ Žvėrinčiaus  miške. Šventėme  pusiaužiemį  ir  barsuko vertimąsi  ant kito šono. Tokią gražią šių metų žiemą  buvo smagu pabūti gamtoje, pasišildyti  prie  laužo, prisiminti vaikystę, žaidžiant  estafetes   ir visokius  žaidimus…
Buvo organizuotos ir įvairios rungtys. Medinių kaladėlių mėtymo į  pintinę varžybose nugalėtojais  tapo  Nijolė  P., Vytas  ir  Antanas.
Naują žaidimą  (30 sek.  kamuoliuko gaudymas) reikėjo  žaisti po du, čia  nepralenkiami buvo  Nijolė J. su  Vytu,  Nijolė P. su  Onute  bei Zita  su  Genute.
Vaišės, pagamintos  ant laužo, buvo pačios  skaniausios. Mieliniai blynai su  įvairiomis Danguolės  uogienėmis, Aldonos  Birštono apylinkėse surinktų vaistažolių arbata, duonelė, kepta ant lazdyno rykštės, įvairiausios  suneštinės  sveikuoliškos  vaišės, kurias  vainikavo 18 litrų  specialiame puode  ant laužo  Antano  virtas  plovas… 
Pasisėmę teigiamų  emocijų, puikios  nuotaikos  grįžome  namo  linksmi, sotūs   ir  laimingi…
