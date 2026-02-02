Pagerbti „Eglės sanatorijos“ Metų darbuotojai

2 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praūžė auksu tviskanti Egliečių žiemos šventė, kurios metu, kaip ir kasmet, buvo pagerbti Metų darbuotojai.
Kaune susirinkę „Eglės sanatorijos“ ir „Eglės reabilitacijos centrų“ darbuotojai džiaugėsi bendryste, šventine nuotaika, gėrėjosi kolegų Manto Sabaliausko ir Agnės Sakalauskienės profesionaliai ir nuoširdžiai vestu renginiu bei šoko pagal populiariausias grupės „Žemaitukai“ dainas.
Šventės metu buvo apdovanoti ir Birštono „Eglės sanatorijos“ darbuotojai: Birštono Metų darbuotoju tapo Gamybos vadovas Eltonas Kairys, o Birštono registratūrų skyriaus Metų darbuotoja – vyriausioji registratorė Rūta Kelmelytė.
Iš viso šventės metu pagerbti net 34 Metų darbuotojai iš skirtingų skyrių, o dar 49 darbuotojai buvo išrinkti mylimiausiais kaip daugiausia teigiamų klientų atsiliepimų „Eglės sanatorijoje“ ir „Eglės reabilitacijos centruose“ sulaukę specialistai.
Parengta pagal „Eglės sanatorijos“ informaciją

