Pagerbti „Eglės sanatorijos“ Metų darbuotojai

Praūžė auksu tviskanti Egliečių žiemos šventė, kurios metu, kaip ir kasmet, buvo pagerbti Metų darbuotojai.
Kaune susirinkę „Eglės sanatorijos“ ir „Eglės reabilitacijos centrų“ darbuotojai džiaugėsi bendryste, šventine nuotaika, gėrėjosi kolegų Manto Sabaliausko ir Agnės Sakalauskienės profesionaliai ir nuoširdžiai vestu renginiu bei šoko pagal populiariausias grupės „Žemaitukai“ dainas.
Šventės metu buvo apdovanoti ir Birštono „Eglės sanatorijos“ darbuotojai: Birštono Metų darbuotoju tapo Gamybos vadovas Eltonas Kairys, o Birštono registratūrų skyriaus Metų darbuotoja – vyriausioji registratorė Rūta Kelmelytė.
Iš viso šventės metu pagerbti net 34 Metų darbuotojai iš skirtingų skyrių, o dar 49 darbuotojai buvo išrinkti mylimiausiais kaip daugiausia teigiamų klientų atsiliepimų „Eglės sanatorijoje“ ir „Eglės reabilitacijos centruose“ sulaukę specialistai.
Parengta pagal „Eglės sanatorijos“ informaciją
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-