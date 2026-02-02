Lietuvos ūkininkės planuoja 2026-uosius – Tarptautinius moterų ūkininkių metus

Sausio 22 dieną Žemės ūkio rūmai tapo susitelkimo ir ateities planavimo vieta – čia susirinkusios Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) narės aptarė praėjusių metų veiklas, pasidalijo patirtimis ir nusimatė pagrindinius 2026 metų darbus bei iniciatyvas.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta bendruomeniškumui, moterų vaidmeniui žemės ūkyje ir aktyviam įsitraukimui į visuomeninius bei profesinius procesus. Diskusijose akcentuota, kad moterų ūkininkių balsas tampa vis svarbesnis ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu.
LŪD pirmininkė Algimanta Pabedinskienė pasidžiaugė draugijos narių aktyvumu, iniciatyvomis ir stipria bendryste, kuri leidžia ne tik spręsti kasdienius iššūkius, bet ir drąsiai planuoti ateitį.
„Džiaugiuosi mūsų narių iniciatyvomis, siūlymais ir bendryste. Tai rodo, kad Lietuvos ūkininkės yra aktyvios, kūrybingos ir pasirengusios prisidėti prie svarbių pokyčių. Noriu priminti, kad 2026-ieji paskelbti Tarptautiniais moterų ūkininkių metais, todėl ir Lietuvos ūkininkės turi deramai prisidėti prie tokios garbingos misijos“, – pabrėžė LŪD pirmininkė A. Pabedinskienė.
Pasak jos, artėjantys metai – puiki proga dar labiau stiprinti moterų ūkininkių matomumą, skatinti lyderystę kaimo vietovėse, dalintis gerąja patirtimi ir aktyviai įsitraukti į žemės ūkio politikos bei kaimo plėtros procesus.
Susitikime taip pat aptartos galimos 2026 metų veiklos kryptys – edukaciniai renginiai, bendri projektai, tarptautinis bendradarbiavimas ir iniciatyvos, skirtos moterų vaidmeniui žemės ūkyje stiprinti. Dalyvės sutarė, kad kryptingas pasirengimas leis Tarptautinius moterų ūkininkių metus pasitikti prasmingais darbais ir realiais rezultatais.
Lietuvos ūkininkių draugija, veikdama drauge su Žemės ūkio rūmais, ir toliau sieks telkti bendruomenę, atstovauti ūkininkių interesams bei prisidėti prie tvaraus, socialiai atsakingo ir gyvybingo Lietuvos kaimo kūrimo.
Parengta pagal Žemės ūkio rūmų informaciją
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-