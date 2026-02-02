Lietuvos ūkininkės planuoja 2026-uosius – Tarptautinius moterų ūkininkių metus

2 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sausio 22 dieną Žemės ūkio rūmai tapo susitelkimo ir ateities planavimo vieta – čia susirinkusios Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) narės aptarė praėjusių metų veiklas, pasidalijo patirtimis ir nusimatė pagrindinius 2026 metų darbus bei iniciatyvas.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta bendruomeniškumui, moterų vaidmeniui žemės ūkyje ir aktyviam įsitraukimui į visuomeninius bei profesinius procesus. Diskusijose akcentuota, kad moterų ūkininkių balsas tampa vis svarbesnis ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu.
LŪD pirmininkė Algimanta Pabedinskienė pasidžiaugė draugijos narių aktyvumu, iniciatyvomis ir stipria bendryste, kuri leidžia ne tik spręsti kasdienius iššūkius, bet ir drąsiai planuoti ateitį.
„Džiaugiuosi mūsų narių iniciatyvomis, siūlymais ir bendryste. Tai rodo, kad Lietuvos ūkininkės yra aktyvios, kūrybingos ir pasirengusios prisidėti prie svarbių pokyčių. Noriu priminti, kad 2026-ieji paskelbti Tarptautiniais moterų ūkininkių metais, todėl ir Lietuvos ūkininkės turi deramai prisidėti prie tokios garbingos misijos“, – pabrėžė LŪD pirmininkė A. Pabedinskienė.
Pasak jos, artėjantys metai – puiki proga dar labiau stiprinti moterų ūkininkių matomumą, skatinti lyderystę kaimo vietovėse, dalintis gerąja patirtimi ir aktyviai įsitraukti į žemės ūkio politikos bei kaimo plėtros procesus.
Susitikime taip pat aptartos galimos 2026 metų veiklos kryptys – edukaciniai renginiai, bendri projektai, tarptautinis bendradarbiavimas ir iniciatyvos, skirtos moterų vaidmeniui žemės ūkyje stiprinti. Dalyvės sutarė, kad kryptingas pasirengimas leis Tarptautinius moterų ūkininkių metus pasitikti prasmingais darbais ir realiais rezultatais.
Lietuvos ūkininkių draugija, veikdama drauge su Žemės ūkio rūmais, ir toliau sieks telkti bendruomenę, atstovauti ūkininkių interesams bei prisidėti prie tvaraus, socialiai atsakingo ir gyvybingo Lietuvos kaimo kūrimo.
Parengta pagal Žemės ūkio rūmų informaciją

