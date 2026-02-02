Įsimintiname festivalyje „Mes kartu“

Birštono kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas „Aguonėlė“, vadovaujamas Virginijos Bankauskienės, puikiai atstovavo mūsų kurortui tarptautiniame festivalyje „MES KARTU“, skirtame Petro Vileišio 175-osioms gimimo metinėms pažymėti. Festivalį organizavo Petro Vileišio gimnazija Pasvalyje.
Gimnazija turi savo Dailės galeriją, ir tai daro mokyklą unikalia, ypatinga. Ekspozicija išdėstyta įvairiose erdvėse ir kuria išskirtinę socialinę ugdymosi kultūrą, skatina naujas idėjas bei projektus. Joje – Vinco Grybo bareljefas „Petras Vileišis“, P. Kalpoko „Vakaras“ (1926 m.), A. Žmuidzinavičiaus „Nemunas ties Jurbarku“ (1931 m.), J. Šileikos „Kauno Linksmakalnis“…
Tokioje gimnazijoje buvo labai atsakinga pasirodyti…
Į Petro Vileišio 175-ąjį gimtadienį visi gimnazistai atėjo apsirengę labai šventiškai: merginos – su ilgomis sukniomis, pirštinaitėmis, vaikinai – su smokingais, žabo, domino kaukėmis. Mumis irgi buvo pasirūpinta…
Sužavėjo nuoširdus bendravimas ir šokiai, 175 keksiukų tortas su fejerverkais… Tai – Moksleivių tarybos nuopelnas, ji susikūrusi savo taisykles ir jų laikosi. Pvz., skambančioje muzikoje negali girdėtis jokio keiksmažodžio. Teminius vakarus organizuoja patys moksleiviai.
Pernakvoję „Šilo“ kempinge, kitą dieną susipažinome su Pasvaliu, tiesa, smegduobes pamatėme tik iš toli, bet pilni teigiamų emocijų grįžome namo…
Dėkojame vadovei Virginijai Bankauskienei ir su nekantrumu lauksime pasvaliečių šokių festivalyje „Jievaro tiltais“, kuris įvyks gegužės 22 d. Birštone.
Nijolė Juozaitienė
