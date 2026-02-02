Birštono savivaldybės gyvenimo metraštis 2025-aisiais: gyvenimo įvykiai skaičiais

2 vasario, 2026

2025-ieji Birštono savivaldybėje kupini reikšmingų gyvenimo įvykių. Šie metai savivaldybėje pažymėti ir naujomis pradžiomis, ir gyvenimo pokyčiais bei netektimis.
Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, 2025 metais Birštono savivaldybėje buvo įregistruotos 57 santuokos. Iš jų 24 įtrauktos į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka, 33 santuokos registruotos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje. Dauguma jaunųjų – 33 poros – registravo civilinę santuoką ir iškilmėms rinkosi Savivaldybės santuokos įregistravimo vietą, 15 porų jungtuvėms pasirinko netradicinę aplinką. Populiariausia vieta jaunavedžių pasirinktose išvažiuojamose santuokose – pokyliams skirta vieta  Siponių kaime. Kitos jaunavedžių pasirinktos vietos – įvairios kavinės, restoranai, viešbučiai Birštono mieste. Daugiausia porų 2025 metais rinkosi Birštono kurhauzą.
Praėjusiais metais įregistruota viena mišri santuoka, sudaryta tarp Lietuvos ir Čekijos Respublikos piliečių. Dauguma jaunavedžių tuokėsi pirmą kartą (91 žmogus), tačiau buvo ir besituokusiųjų antrą  bei trečią kartą: antrą kartą tuokėsi 11 vyrų ir 10 moterų, trečią kartą – 2 vyrai. Jauniausiai nuotakai buvo 18 metų, jauniausiam jaunikiui – 22 metai, vyriausiam jaunikiui – 79 metai, jaunajai – 66 metai.
2025 metais Birštone gimė 17 naujagimių – 16 mažiau nei 2024 metais. Iš jų 7 berniukai ir 10 mergaičių. Įdomu tai, kad praėjusiais metais nepasikartojo nė vienas naujagimių vardas – visi tėvai pasirinko skirtingus naujagimių vardus. Vardus ir (ar) pavardes praeitais metais pasikeitė 2 Birštono savivaldybės gyventojai.
Praėjusiais metais Birštono savivaldybėje užregistruotos 69 mirtys – tai daugiau nei 2024 metais, kai buvo užregistruotos 48.
Gyvenamąją vietą Birštono savivaldybėje 2025 metais deklaravo 4 226 gyventojai. Džiugu, kad savo naujais namais Birštoną pasirinko gyventojai iš didžiųjų Lietuvos miestų – Kauno, Vilniaus.
Birštono savivaldybės informacija

