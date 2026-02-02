Birštonas – kaip medicininio ir SPA turizmo kryptis – pristatytas parodoje „Matka Travel Fair 2026“ Helsinkyje

Sausio 14–18 dienomis Helsinkyje vyko didžiausia Šiaurės Europos turizmo paroda „Matka Travel Fair 2026“. Jau trečius metus iš eilės Birštono kurorto turizmo, sveikatinimo ir SPA atstovai dalyvauja bendrame VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ Lietuvos stende šioje parodoje.
Šiemet Birštonui atstovavo Birštono turizmo informacijos centras, „Natur Camp Birštonas“, „Vytautas mineral SPA“, „Eglės sanatorija“. Parodos metu pirmą kartą Birštono turizmo, sveikatinimo, medicininio turizmo ir SPA paslaugos pristatytos prezentacijose parodos scenose. Parodoje dalyvavusi Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė teigė, kad „Prieš trejus metus lankytojams Lietuvos kryptis ir kurortai dar buvo naujiena. Šiemet vis daugiau parodos Suomijoje dalyvių yra girdėję apie Birštoną ir čia teikiamas sveikatinimo, medicinos turizmo ir SPA paslaugas. Tai, ką turime Lietuvoje ir Birštone, yra didelis potencialas suomių rinkai. Visgi dar esame priklausomi nuo tiesioginių skrydžių. Būtų puiku, jei tiesioginiai skrydžiai grįžtų į Kauno oro uostą.“
Parodos stendą aplankė Lietuvos Respublikos ambasados Suomijoje atstovai, kurie teigiamai įvertino Lietuvos sveikatinimo, medicininio ir SPA turizmo potencialą, susitikimų metu diskutavo apie Lietuvos sveikatinimo kurortų patrauklumą turistams iš Suomijos. Dalis parodos skirta keliavimui su kemperiais ir automobilių traukiamais nameliais, todėl kempingų scenoje buvo pristatytas „Natur Camp Birštonas“. Kempingo šeimininkai – Linas ir Jurgita – parodoje dalyvavo jau trečią kartą.
Kaip teigė Linas Žabaliūnas, „Birštono geografinė padėtis yra labai patogi. Mes skatiname suomius atvykti į Birštono kempingą ilgesniam laikui, tuomet lengva iš Birštono organizuoti trumpas ekskursines išvykas į Vilnių, Trakus, Kauną ar Marijampolę“.
Parodos lankytojai išbandė rankų SPA procedūras, patyrė, kaip veikia dirbtinė saulės šviesa – buvo parodyta, kad į Lietuvą verta atvykti dėl to, kad čia yra daugiau šviesos ir saulės nei Suomijoje. „Matka Travel Fair“ paroda – tai įvairiapusė ir įkvepianti susitikimų erdvė turizmo profesionalams ir keliautojams. Parodos metu lankytojai turėjo galimybę susipažinti su vietinėmis ir tarptautinėmis kelionių kryptimis, kuriose, padedant savo srities ekspertams, galima atrasti kulinarinių kelionių subtilybes bei mėgautis kelionių tematika parengtomis scenos programomis.
Paroda kasmet pritraukia daugiau nei 56 tūkst. lankytojų, iš kurių beveik 15 tūkst. sudaro turizmo sektoriaus profesionalai iš 70 pasaulio šalių. Ši tarptautinė paroda suteikia galimybę dar prieš keliones iš arčiau susipažinti su įvairiomis kryptimis, pajusti jų siūlomas patirtis ir atrasti naujas idėjas. Džiaugiamės, kad vis daugiau suomių atranda Birštono kurortą ir laukiame atvykstant!
Šaltinis: Birštono TIC
Nuotrauka „Keliauk Lietuvoje“
