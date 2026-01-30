Prienuose atidarytas Maltiečių vaikų dienos centras

Sausio 23 dieną į Prienų parapijos namų salę susibūrę vaikai, jų tėveliai, ugdytojai, savanoriai ir svečiai turėjo neeilinę progą švęsti. Tą dieną buvo oficialiai perkirpta įkurtuvių juostelė ir Kęstučio g. 16, Prienuose, atidarytas Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras, skirtas vaikams nuo šešerių metų. Šiame centre jie galės saugiau leisti laiką po pamokų, gaus reikalingą pagalbą, ugdysis socialinius bei asmeninius įgūdžius, užsiims kūrybine, sportine, pažintine veikla. Lankytojų užimtumu rūpinsis du socialiniai darbuotojai.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, kuriose naujam vaikų dienos centrui melsta sėkmingos, bendruomeniškomis ir krikščioniškosiomis vertybėmis grįstos veiklos. Pamaldose dalyvavo daug jaunimo, gražiu akcentu tapo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos moksleivių choro (vadovė Lina Suchorukovienė) giedamos giesmės.
Žvarbią dieną susibūrus prie parapijos namų, simbolinę įkurtuvių juostelę perkirpo, sveikinimo žodžius tarė klebonas dekanas Vaidotas Labašauskas, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir Maltos ordino tarnybos generalinis sekretorius Edvinas Regelskis. Šie žmonės palaikė Vaikų dienos centro idėją, dėjo pastangas, kad jis būtų įkurtas, ir toliau teiks visokeriopą paramą, taip pat ir finansinę, patalpų ir etatų išlaikymui.
Ne viena aplinkybė lėmė, kad tryliktasis maltiečių dienos centras būtų įkurtas Prienuose. Ko gero, jis nebūtų atsiradęs, jei ne ilgametė aktyvi ir matoma, apčiuopiamą naudą visuomenei kurianti Prienų jaunųjų maltiečių grupės veikla. Šiai grupei vadovaujanti mokytoja Lina Suchorukovienė pasinaudojo proga padėkoti visiems savanoriams, partneriams, veiklą remiantiems žmonėms, kurių dėka maltiečiai du kartus per savaitę bent 30-čiai vienišų senelių gali nunešti šiltos sriubos į namus. Jos teigimu, lėkštė sriubos – tai ne tik maistas, bet ir pretekstas užmegzti pokalbį, parodyti rūpestį žmonėms, reikalingiems dėmesio ir paramos.
Maltiečiams savo prasminga veikla įsiliejus į Prienų parapijos namuose veikiančių savanorių bendruomenę, buvo išreikštas lūkestis turėti atskiras patalpas jaunimui, sukurti saugią erdvę, kuri būtų skirta mažiesiems prieniečiams. Tiesa, šiai idėjai subręsti, pritraukti bendraminčių ir rėmėjų prireikė šiek tiek laiko. Diakonas Gediminas Olsevičius su klebono pritarimu padarė pradžią: jo iniciatyva ir lėšomis buvo pradėtas parapijos namų rūsio patalpų, virtuvėlės remontas. O Prienų rajono savivaldybei skyrus reikšmingą finansavimą, buvo įrengta jauki daugiafunkcė erdvė su vaikų užimtumui ir lavinimui reikalingomis priemonėmis.
Į įkurtuves atvyko ir daugiau garbingų svečių, kurie Dienos centrui padovanojo įvairių naudingų ir praktiškų daiktų. Prasmingos veiklos linkėjo Maltos ordino tarnybos prezidiumo narys Algimantas Andrašiūnas, parapijos Carito, Prienų socialinių paslaugų centro, Prienų bendruomenės vaikų dienos centro, „Ąžuolo“ progimnazijos, Alytaus rajono maltiečių grupės atstovai ir kiti svečiai.
Maltiečių dienos centro socialinė darbuotoja Gabrielė Kučinskaitė vylėsi, kad jai pasiseks sudominti vaikus, sukurti pasitikėjimu ir bendryste grįstus santykius, įdiegti jiems dvasines vertybes. Centro lankytojai gaus nemokamą maitinimą, jiems bus organizuojamos edukacijos, išvykos. Vaikai bus mokomi planuoti laiką, pirkinius, atlikti buities darbus, kurie yra reikalingi savarankiškam gyvenimui.
Nuo vasario bus įdarbinta ir antra socialinė darbuotoja, todėl Maltiečių vaikų dienos centras dirbs darbo dienomis nuo 13 iki 17 val., veiks visus metus, įskaitant ir vasaros laikotarpį.
Maltos ordino pagalbos tarnybos Pietų regiono programų vaikams ir jaunimui koordinatorė Guoda Pakarklytė tikisi, kad šis centras taps gyvu bendruomenės traukos tašku, kuriame suartės ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, o bendras dialogas padės laiku pastebėti ir spręsti iškylančius sunkumus.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-