Naujoje muziejaus rubrikoje – eksponatai iš archyvų

Šilavoto muziejininkai naujuosius metus pradėjo istorijos mėgėjams pasiūlydami peržiūrėti naują rubriką – Ketvirtadienio eksponatas iš Šilavoto Davatkyno muziejaus ir ekspozicijos „Laisvės kovos Šilavoto krašte“ archyvų.
Pirmasis šioje rubrikoje pristatytas eksponatas – medinis pastatomas kryželis-krucifiksas (lot. crucifixus – prikaltas prie kryžiaus). Šis kryželis priklausė davatkėlės Onos Zieniūtės (1895–1968) mamai – Onai Zieniuvienei (Mikušauskaitei), gimusiai 1861 m. Kryželiui yra apie 140 metų, mūsų dienoms jis liudija gilias tikėjimo bei pamaldumo tradicijas.
Kitos savaitės eksponatas, parodytas ketvirtadieninėje rubrikoje, skirtas atminti Sausio 13-osios įvykiams. Tai – vyriška žieminė kepurė, kurią Konstantinas Lincevičius pasiėmė, 1991 m. sausio 14 d. važiuodamas prie Parlamento. „Tokias kepures Sausio įvykių metu žmonės dėvėdavo ne tik dėl šilumos, bet ir tam, kad apsisaugotų nuo kareivių šautuvų smūgių. Dažnai dėvėdavo dvi kepures: vieną megztą (apačioje), o kailinę – ant viršaus. Ir išvažiuodavo į nežinią, be susisiekimo galimybės“, – rašoma Davatkyno muziejaus Facebook paskyroje.
Trečiasis ketvirtadienio eksponatas iš muziejaus fondų – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto Didžiojo biustas, priklausęs Lietuvos partizanui, vadui, ltn. Juozui Stravinskui. Biustas pagamintas iš silikatinės plytos. Jame išraižytos raidės „DLK“ – Didysis Lietuvos kunigaikštis.
Geležinio Vilko rinktinės vadas (1945 m. rugsėjo mėn. – 1946 m. birželio mėn.) leitenantas Juozas Stravinskas-Žiedas, Kardas, baigęs Vytauto Didžiojo universiteto fizikos-chemijos fakultetą Linksmadvaryje, buvo pašauktas į karo tarnybą. Įstojo į Kauno Karo mokyklą, ją baigęs, tęsė studijas universitete. 1939–1940 m. dirbo Lietuvos geodezijos tarnyboje, ruošė topografinius žemėlapius, statė trianguliacijos punktus ir geodezinio šalies tinklo žymeklius. Muziejininkai mano, kad biustas sukurtas J. Stravinskui studijuojant universitete.

