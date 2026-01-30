Birštono savivaldybės merė dalyvavo Indijos Respublikos dienos minėjime

30 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sausio 23 d. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė Indijos Respublikos ambasadoriaus Devesh Uttam ir jo žmonos Ruchi Uttam kvietimu dalyvavo iškilmingame priėmime, skirtame 77-osioms Indijos Respublikos dienos metinėms, kuris vyko Vilniuje.
Tokie susitikimai stiprina tarptautinį dialogą, tarpusavio supratimą ir atveria naujas bendradarbiavimo galimybes.
Birštono savivaldybės informacija

