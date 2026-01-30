Birštono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras: aptartas pasiruošimas galimam potvynio scenarijui

Sausio 27 d. įvyko Birštono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro tarpinstitucinis susitikimas, kurio metu buvo aptarta galima potvynio rizika savivaldybėje. Meteo.lt duomenimis, pasitraukus šaltiems orams šiemet galimai sulauksime ir ledonešio, ir didesnių pavasarinių potvynių, kurie gali būti intensyviausi per pastarąjį dešimtmetį. Taigi reikėtų neatidėlioti ir jau iš anksto pagal galimybes tam pasiruošti.
Susitikimo pradžioje aptarta esama hidrologinė situacija, kurią nuotoliu pristatė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos hidrologinių stebėjimų skyriaus vyr. specialistas Raimundas Baublys. Specialisto teigimu, dėl besigrūdančio ledo stebimas staigesnis vandens lygio kilimas, taip pat nuolat sekama oro temperatūra. Kol vyrauja šalčiai ir staigių bei netikėtų pokyčių šalies upėse ir kituose vandens telkiniuose nenumatyta, nerimauti dėl potvynio ties Birštonu nereikėtų, tačiau pasiruošimo scenarijus būtinas. Su hidrologijos specialistu sutarta, kad jis nuolat informuos Birštono ESOC apie esamą būklę.
Bendrojo skyriaus patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, Aurelijus Banys supažindino ESOC narius su Birštono savivaldybės pasirengimo potvyniui veiksmų planu, akcentavo pasirūpinimą nutolusiose kaimo vietovėse gyvenančiais ir savimi negalinčiais pasirūpinti asmenimis, taip pat išklausyta BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos, UAB „Birštono vandentiekis“, Birštono policijos komisariato atstovų informacija ir numatomi pasirengimo galimam potvyniui darbai.
Birštone yra matuojamas ledo storis, nuolatinis vandens lygis, pavojaus kol kas nėra. Šiuo metu situacija stabili ir nuolat sekama.
Patarimai gyventojams, kaip pasiruošti galimam potvyniui:
Rekomenduojama turėti:
• patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį);
• neperšlampamą aprangą (žvejų batus, guminę avalynę ir kt.).
Pasirūpinkite ne mažiau kaip 10 parų:
• ilgai negendančiais maisto produktais;
• reikalingais medikamentais;
• geriamuoju vandeniu;
• degtukais, žvakėmis, žibintais, malkomis;
• mobiliuoju telefonu ir atsarginiais maitinimo elementais.
Kiti svarbūs veiksmai:
• paruoškite paaukštinimus gyvuliams ir baldams;
• izoliuokite elektros laidus, kad būtų išvengta trumpojo jungimo;
• iš rūsių išneškite maisto atsargas, daržoves ir vertingus daiktus;
• lengvesnius daiktus perkelkite į viršutinius aukštus ar pastoges;
• užsandarinkite šulinius, kad nepatektų užterštas paviršinis vanduo;
• apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių;
• pažymėkite privažiavimus nuo pagrindinio kelio;
• išvežkite iš užliejamų vietų trąšas ir pesticidus;
• patikrinkite, kad ūkiniuose pastatuose neliktų atvirų teršalų;
• užsandarinkite naftos produktų saugyklas;
• sutvirtinkite konstrukcijas ir apsaugokite įrenginius nuo korozijos;
• apsvarstykite gyvybės ir turto draudimą.
Birštono savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro informacija