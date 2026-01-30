Birštone lankėsi renginio „Buy Lithuania 2026“ dalyviai

Unikalius Birštono SPA turizmo išteklius pristatėme į Birštoną atvykusiems renginio „Buy Lithuania 2026“ dalyviams.
Renginio „Buy Lithuania 2026“ metu kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių atstovai iš įvairių šalių yra supažindinami su unikaliais turizmo produktais, paslaugomis, kelionių patirtimis Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant šalies verslo renginių ir SPA galimybių pristatymui.
Viena iš renginio programos dalių – svečių vizitas Birštono kurorte. Birštono TIC direktorė Rūta Kapačinskaitė susitiko su kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių atstovais iš Prancūzijos, Kanados, Švedijos, Ispanijos, Moldovos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Vengrijos, Danijos ir pristatė Birštono kurorto SPA turizmo potencialą, čia teikiamas sveikatinimo paslaugas.
Džiaugiamės, kad vis daugiau kelionių ir turizmo profesionalų lankosi Birštone, maloniai lauksime sugrįžtant!
