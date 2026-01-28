Kaip įsigyti valstybinę žemės ūkio ar kitos paskirties žemę

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) primena apie galimybes ir būdus įsigyti valstybinės žemės sklypus. Įsigyti galima kitos paskirties, o nuo 2026 m. ir žemės ūkio paskirties valstybinę žemę. Valstybinę žemę galima įsigyti aukciono ir ne aukciono būdu.
Kitos paskirties valstybinės žemės įsigijimas
Valstybinę kitos paskirties žemę ne aukciono būdu gali įsigyti tokioje žemėje esančių pastatų, statinių savininkai, kai tokia žemė yra reikalinga pastatams eksploatuoti.
Statiniais neužstatyta valstybinė žemė yra parduodama aukciono būdu. Nuo 2024 m. savivaldybės, tapusios valstybinės žemės patikėtinėmis miestų ir miestelių teritorijose, gali pačios inicijuoti valstybinės žemės aukcionus, tai yra spręsti dėl žemės pardavimo ir kreiptis į NŽT dėl aukcionų organizavimo. Valstybinės žemės pardavimas aukcionuose duoda naudą visoms pusėms: užtikrinamas racionalus žemės įveiklinimas, žmonės ir įmonės turi galimybę už jiems tinkamą kainą įsigyti žemės sklypą, o už aukcionus gautos lėšos lygiomis dalimis paskirstomos valstybei ir aukcioną organizavusiai savivaldybei. Pavyzdžiui, 2025 metais už valstybinės žemės pardavimą į valstybės ir savivaldybių biudžetus pervesta 53,3 mln. eurų. Tai 11,1 mln. eurų daugiau nei 2024 metais. Iš šios sumos 32,2 mln. eurų pervesta į valstybės biudžetą, o 21,1 mln. eurų – į savivaldybių biudžetus.
Aukcionai vyksta elektroniniu būdu Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale www.evarzytynes.lt. Prisijungti gali visi norintys: ir fiziniai, ir juridiniai asmenys, taip pat užsienio piliečiai, atitinkantys teisines sąlygas. Norint dalyvauti, reikia sumokėti registracijos mokestį bei garantinį įnašą.
Visą informaciją apie skelbiamus aukcionus galima rasti NŽT interneto svetainėje skiltyje „Skelbimai“, taip pat dalies savivaldybių interneto svetainėse.
Atkreipiame dėmesį, kad valstybinę kitos paskirties žemę galima pirkti išsimokėtinai. Tai patogus ir prieinamas būdas tapti žemės savininkais iš karto nesumokant visos sumos. Valstybinės žemės pirkimas išsimokėtinai negali būti ilgesnis kaip 10 metų laikotarpis.
Žemės ūkio paskirties valstybinės žemės įsigijimas
Nuo 2026 metų ūkininkams atsivėrė nauja galimybė įsigyti teisėtai naudojamą ar su jų valdoma žemės ūkio paskirties žeme besiribojančią valstybinę žemės ūkio paskirties žemę. Net 80 proc. lėšų, gautų pardavus valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, bus skiriama Valstybės gynybos fondui.
Įsigyti galima iki 3 ha valstybinės žemės sklypus neurbanizuotose teritorijose, tinkamose žemės ūkio veiklai, kurie nėra rezervuoti investiciniams projektams ar karinei infrastruktūrai. Vienam asmeniui iš valstybės įsigytų tokių sklypų plotas negali viršyti 21 ha, o bendras asmeniui ir su juo susijusiems asmenims priklausantis žemės ūkio paskirties žemės plotas negali būti didesnis kaip 500 ha.
Pirkti tokią žemę galės valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudotojai, kurie ją teisėtai naudoja žemės ūkio veiklai vykdyti, o privačių žemės sklypų savininkai – laisvus (neišnuomotus) valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, besiribojančius su jų nuosavybės teise turimais žemės ūkio paskirties žemės sklypais.
Daugiau informacijos apie valstybinės žemės ūkio žemės pardavimą galima rasti parengtoje atmintinėje.
Svarbu žinoti, kad valstybinė žemės ūkio žemė neparduodama išsimokėtinai.
Prašymai teikiami per ŽIS
Pateikti prašymą pirkti valstybinę kitos ar žemės ūkio paskirties žemę patogiausia elektroniniu būdu per Žemės informacinę sistemą (ŽIS), pasirinkus paslaugą „Žemės pardavimas“.
Pildant prašymus, dalis laukų užsipildo automatiškai, nes ŽIS yra susieta su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais. Taip sumažėja savarankiško pildymo klaidų ir sutrumpėja prašymų pildymo laikas.
Kad prašymo teikimas vyktų sklandžiai ir be klaidų, parengta atmintinė, kaip naudotis ŽIS ir kokius dokumentus būtina pridėti. Detalias instrukcijas rasite čia.
Kilus klausimų ar sunkumų naudojantis Žemės informacine sistema, visada galima kreiptis konsultacijos telefonu +370 706 86 666, el. paštu nzt@nzt.lt arba atvykti į artimiausią Nacionalinės žemės tarnybos padalinį, iš anksto užsiregistravus konsultacijai.
Nacionalinės žemės tarnybos informacija