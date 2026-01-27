Kokia yra tinkamiausia pagalba neišnešiotiems vaikučiams?

Neišnešioti naujagimiai arba ankstukai – tai anksčiau nei planuota pasaulį išvydę mažyliai, kuriems reikalinga ypatinga priežiūra. Vos gimę jie susiduria su įvairiais sveikatos iššūkiais. Dėl nepakankamai išsivysčiusių plaučių ankstukai dažniausiai negali kvėpuoti savarankiškai. Jie taip pat pasižymi imlumu infekcijoms, todėl mažyliams svarbi sterili ir saugi ligoninės aplinka. Be to, ankstukai nesugeba reguliuoti savo kūno temperatūros, todėl pirmąsias gyvenimo savaites dažniausiai praleidžia inkubatoriuose. Dėl visų paminėtų priežasčių mažyliams svarbus kompetentingas medicinos personalas, moderni įranga, ypatingas tėvelių dėmesys ir visuomenės parama.
Paramos projektas „Ankstukai“
Ankstukai.lt yra pirmasis paramos projektas Lietuvoje, globojantis anksčiau nei planuota pasaulį išvydusius kūdikius. Iniciatyva ne tik skatina atviriau kalbėti apie mažųjų kovotojų patiriamus iššūkius, bet ir aktyviai rūpinasi visuomenės švietimu. Būtent geraširdžių žmonių parama leidžia projektui aprūpinti pagrindines Lietuvos ligonines gyvybiškai svarbia medicinos įranga, teikti psichologinę pagalbą ankstukų tėveliams ir kitais būdais palengvinti anksčiau nei planuota gimusio kūdikio susilaukusių šeimų kasdienybę.
Ankstuko šeimos kraitelis
Paramos projektas „Ankstukai“ visus metus pagrindinėse Lietuvos ligoninėse taip pat dalija „Ankstuko šeimos kraitelį“. Jį sudaro įvairios priemonės, padedančios tėveliams lengviau pasirūpinti naujagimiu pirmosiomis dienomis – rūbeliai, apklotas, specialių sauskelnių pakuotė ir pan. Kiekvienais metais kraiteliai pasiekia daugiau nei 1000 šeimų. Tai bent šiek tiek palengvina šį neramų, netikėtai užgriuvusį laikotarpį ankstukų tėveliams.
Kaip padėti ankstukams?
Prisidėti prie ankstukų kovos už gyvybę galima labai įvairiais būdais:
Skiriant 1,2 proc. GPM;
Perkant specialiais akcijos lipdukais pažymėtas prekes;
Aukojant tam tikrą sumą bankiniu pavedimu (mokėjimai gali būti vienkartiniai arba periodiniai);
Aukojant į specialias prekybos centre „MAXIMA“ esančias dėžutes;
Savanoriaujant;
Dovanojant ankstukams reikalingus daiktus.
Pats paprasčiausias būdas paremti ankstukus – tai 1,2 proc. GPM skyrimas. Jei GPM parama nėra priskiriama jokiai organizacijai, šios lėšos keliauja į bendrą valstybės biudžetą. Taigi, tai Jums nieko nekainuoja, tačiau gali pakeisti ankstukų gyvenimus. Jei nusprendėte, kad norite 1,2 proc. GPM paramą skirti būtent ankstukams, tai nesunkiai padarysite per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite tokį pavadinimą: „Gerų darbų dirbtuvės“. Paramos fondo kodas yra 303379747.
Paramos projektas „Ankstukai“ taip pat nuolat ieško savanorių, kurie prisidėtų prie fondo renginių organizavimo, ieškotų rėmėjų, rūpintųsi projektų komunikacija ir pan. Mamos, užauginusios mažuosius kovotojus, kviečiamos prisijungti prie savanorių Ankstukų pagalbos linijoje. Jūsų patarimai gali suteikti vilties tiems, kurie šiame kelyje žengia dar tik pirmuosius žingsnius.
Kaip visuomenės parama padeda ankstukams?
Parama, skiriama projektui „Ankstukai“, gali padėti išgelbėti ne vieną anksčiau nei planuota pasaulį išvydusią gyvybę. Visuomenės palaikymas padeda:
Aprūpinti Lietuvos ligonines, kuriose slaugomi ankstukai, gyvybiškai svarbia medicinos įranga;
Teikti psichologinę pagalbą anksčiau nei planuota gimusių mažylių šeimoms;
Edukuoti visuomenę apie problemas, su kuriomis susiduria mažieji kovotojai;
-
Teikti paramą daiktais šeimoms ir organizacijoms, globojančioms ankstukus.
Projektas „Ankstukai“ taip pat prisideda prie kūdikių gerovės, bendradarbiaudami su medicinos įstaigomis ir kitomis organizacijomis edukacijos, mokymų, tyrimų srityse, kad užtikrintų laimingą ateitį kuo didesniam ankstukų būriui.