Nauji metai – ne tik startas naujiems darbams, bet ir padėkų metas

26 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sausio 17 d. pavakarys tapo įsimintinu patiems geriausiems Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės šauliams, dėl kurių savo istorines erdves atvėrė Vytauto Didžiojo karo muziejus. Čia įvyko iškilmingas kasmetinis ir tradicinis rinktinės „Padėkos šauliams vakaras 2025“.
Šis vakaras skirtas pasidžiaugti nuveiktais darbais, įvertinti ir pasveikinti labiausiai nusipelniusius šaulius, padėkoti savo draugams ir rėmėjams.
Šventėje sulaukė dėmesio ir Prienų rajono šauliai. Prienų rajono Prienų 206-osios kuopos Metų šaulio nominacija atiteko šaulei Vaidai Kazlauskienei iš Šilavoto – už aktyvumą, iniciatyvumą ir nuoširdų indėlį į kuopos veiklą. Pagerbtas ir dar vienas mūsų rajono atstovas, Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus kūno kultūros mokytojas Rolandas Meškauskas, nenuilstamai dirbantis Tėvynės ir jaunųjų šaulių labui.
Vakaras buvo pilnas gražių emocijų, bendrystės, jautrių akimirkų, staigmenų, poezijos, muzikos ir stebuklų.
Vakaro metu šaulius savo muzikiniais kūriniais sveikino Juozo Gruodžio konservatorijos absolventai. Taip pat pasirodė ir pedagogas, aktorius, režisierius Robertas Šarknickas, kurio skaitomos jautrios eilės nutildė salę ir bent trumpam leido pajusti poezijos galią.
Vakaro pabaigoje laukė smagus ir nuotaikingas mago – mentalisto Nicholo Kin pasirodymas.
Renginį vedė Tomas Jarusevičius.
Prienų 206-osios šaulių kuopos informacija

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *