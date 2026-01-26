Lėšos už valstybinės žemės pardavimą ir valstybės saugumui stiprinti

Nuo 2026 metų ūkininkams atsiveria nauja galimybė įsigyti teisėtai naudojamą ar su jų valdoma žeme besiribojančią valstybinę žemės ūkio paskirties žemę. Tai sprendimas, kuris leidžia ne tik sustiprinti ūkį, bet ir tiesiogiai prisidėti prie Lietuvos saugumo.
Net 80 proc. lėšų, gautų pardavus valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, bus skiriama Valstybės gynybos fondui. Todėl kiekvienas toks sandoris tampa ne tik asmenine investicija, bet ir indėliu į visos šalies gynybinius pajėgumus.
„Šiuo įtemptu laikotarpiu, kai saugumo iššūkiai tampa vis svarbesni, kiekvienas žingsnis, prisidedantis prie šalies gynybos stiprinimo, yra ypač reikšmingas. Efektyvus valstybinės žemės įveiklinimas suteikia ūkininkams galimybę plėtoti savo veiklą, o pardavus žemę, gautos lėšos stiprina Valstybės gynybos fondą. Tai padeda ne tik ūkininkams, bet ir visai Lietuvai. Tai yra aiškus pavyzdys, kaip ekonominiai sprendimai gali tiesiogiai prisidėti prie nacionalinio saugumo“, – sako aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
Įsigyti galima iki 3 ha valstybinės žemės sklypus neurbanizuotose teritorijose, tinkamose žemės ūkio veiklai, kurie nėra rezervuoti investiciniams projektams ar karinei infrastruktūrai. Vienam asmeniui iš valstybės įsigytų tokių sklypų plotas negali viršyti 21 ha, o bendras asmeniui ir su juo susijusiems asmenims priklausantis žemės plotas negali būti didesnis kaip 500 ha.
„Šis sprendimas leidžia ūkininkams pereiti nuo valstybinės žemės nuomos ar laikino naudojimo prie ilgalaikės, stabilios nuosavybės, suteikia aiškių privalumų planuoti ūkio plėtrą, mažinti ilgalaikes išlaidas. Kartu tai yra aiškus būdas parodyti, kad žemės ūkis Lietuvoje prisideda ne tik prie ekonomikos, bet ir prie valstybės saugumo“, – sako laikinasis Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Dovydas Petraška.
Įsigyti tokią žemę galės valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudotojai, kurie ją teisėtai naudoja žemės ūkio veiklai vykdyti, o privačių žemės sklypų savininkai – laisvus (neišnuomotus) valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, besiribojančius su jų nuosavybės teise turimais žemės ūkio paskirties žemės sklypais.
Taip pat nustatyti aiškūs reikalavimai pirkėjams. Fiziniai asmenys privalės būti ne trumpiau kaip trejus metus Ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį arba turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą profesinį pasirengimą ūkininkauti ir pastaruosius trejus metus deklaruoti pajamas iš žemės ūkio veiklos. Juridiniai asmenys turės būti žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos realizavimo per pastaruosius trejus metus turės sudaryti daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų.
Prašymai dėl žemės įsigijimo yra teikiami per Žemės informacinę sistemą (ŽIS).
Nacionalinė žemės tarnyba kviečia ūkininkus jau dabar įsivertinti savo galimybes tapti valstybinės žemės savininkais ir teikti prašymus šiai žemei įsigyti. Kad prašymų teikimas vyktų sklandžiai ir be klaidų, yra parengta atmintinė, kurią rasite čia.
