Kelininkai ruošiasi lijundrai ir plikledžiui – darbus vykdo prevenciškai

26 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kaip skelbia AB „Kelių priežiūra“, jau šiandien, antroje dienos pusėje numatomas pavojingas reiškinys — lijundra. Ypač atsargiems reikia būti pietiniuose šalies rajonuose.
Lijundra yra laikoma ypač pavojingu žiemos reiškiniu, nes kelio danga akimirksniu gali pasidengti ledu, o stabdymo kelias gali tapti reikšmingai ilgesnis. Be to, ledas padengia ne tik kelius, bet ir takus bei šaligatvius.
Kelininkai nepertraukiamai tęsia darbus valstybinės reikšmės keliuose. Barstomos slidumą mažinančios medžiagos, šalinamos pavojingos sniego sankaupos. Praėjusią parą dirbo 173 mechanizmai, kurie nuvažiavo 13 996 kilometrus ir panaudojo 788 tonas druskos. Šiandien telkiamos dar didesnės pajėgos — kaip ir savaitgalį, baigus darbus I–III priežiūros lygio keliuose, technika keliaus į IV–V priežiūros lygio rajoninius bei kelius su žvyro danga.
Nepaisant dedamų pastangų, tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems būtinas atidumas ir budrumas. Prašoma įsivertinti kelionių būtinybę, o tokiai esant — kelionei skirti daugiau laiko, neskubėti.
AB „Kelių priežiūra“ yra sukūrusi interaktyvų kelių priežiūros žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas darbai.keliuprieziura.lt. Žemėlapyje pateikiama informacija apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus. Vairuotojai ir kiti eismo dalyviai kviečiami stebėti ne tik pastarųjų ir būsimų 8 valandų „Kelių priežiūros“ darbus, bet ir kiek iš viso per sezoną yra panaudota slidumą mažinančių medžiagų, kiek kilometrų atlikdami darbus nuvažiavo mechanizmai ir kiek realiu laiku mechanizmų dirba keliuose.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.

