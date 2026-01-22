Prienuose pristatyta Jadvygos Bieliauskienės gyvenimo ir kovos istorija

Šiemet, minint Sausio 13-osios įvykių 35-metį, vėl prisimename savo laisvės gynėjus. Šia proga praėjusią savaitę Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta Ramunės Sakalauskaitės knyga „Įžadas: kovoti, mylėti, gailėti. Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas“.
J. Bieliauskienė Sausio 13-osios išvakarėse rūpinosi laisvės gynėjų aprūpinimu maistu, tačiau už laisvę ji kovojo ne tik tą Lietuvai lemtingą naktį – tam buvo pašventusi visą savo gyvenimą. Prie partizaninio judėjimo ji prisijungė dar būdama gimnazistė. Už šią veiklą ją, šešto skyriaus gimnazistę, suėmė saugumiečiai. Taip J. Bieliauskienė atsidūrė Intos lageryje, kuriame kalėjo iki 1956 metų. Grįžusi į Lietuvą vėl ėmė aktyviai veikti, vėl buvo suimta už antisovietinę veiklą, kelis dešimtmečius kalėjo Mordovijos lageryje.
Nuo vaikystės būdama nepaprastai drąsi ir sumani, moteris lageryje išliko ištikima savo vertybėms. Pasak knygos autorės, netgi šv. Kūčias J. Bieliauskienė lageryje švęsdavo pagal lietuviškas tradicijas. Ant stalo visuomet būdavo „dvylika patiekalų“, kuriuos atstodavo dvylika duonos gabalėlių. Įveikti valdžios draudimus buvo garbės reikalas, ji su kitomis kalinėmis visur, kur tik įmanoma, pasitelkdavo savo sumanumą. Pavyzdžiui, Mordovijos lageryje buvo draudžiama auginti daržoves, todėl moterys artimųjų prašydavo atsiųsti gėlių: „onjonų“, „kjukamberio“ ir kt. sėklų (iš anglų kalbos išvertus onion yra svogūnas,o cucumber – agurkas). Daug kitų gudrybių sugalvodavo. J. Bieliauskienei netgi pavyko sveikinimą JAV prezidentui R. Reiganui išsiųsti.
SSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo sprendimu į laisvę J. Bieliauskienė išėjo 1986 m. Čia, žinoma, tęsė savo darbus vardan tėvynės iki pat Nepriklausomybės atkūrimo. Jos iniciatyva gimė ir Sausio 13-osios brolija, kurios tikslas – vienyti Lietuvos nepriklausomybės gynėjus, saugoti ir populiarinti Sausio 13-osios įvykių istorinę atmintį.
Knygos pristatyme Prienuose dalyvavo ir jos gera draugė Birutė Burauskaitė. „Tai žmogus, kuris turėjo savo vidinę laisvę ir labai aiškų įsitikinimą, kas yra laisvė, kuriai ji pašventė visą savo gyvenimą. Ji buvo nuosekli, jos siekiai, gyvenimo būdas, nuostatos buvo apie gėrio ir šviesos skleidimą aplink save“, – apie savo bičiulę susirinkusiesiems pasakojo B. Burauskaitė. Beje, tokia šviesi asmenybė skaitytojams šypsosi ir iš knygos viršelio. Atrodo, kad ta nuotrauka Palangos kurorte, o ne tremtyje daryta…
J. Bieliauskienės gyvenimo istoriją tyrinėjusi ir apie tai knygą parašiusi R. Sakalauskaitė pastebi, jog J. Bieliauskienei nuo vaikystės buvo svarbūs trys dalykai – kovoti, mylėti, gailėti. Taip R. Sakalauskaitė ir pavadino savo knygą. J. Bieliauskienės gyvenimo istorija – tai priminimas, jog niekas negali įkalinti ir pažaboti laisvo žmogaus valios.
Rimantė Jančauskaitė
