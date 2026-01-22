Kaip pasirūpinti savo automobiliu lauke

Žiemos oro sąlygos lauke laikomiems automobiliams kelia įvairių techninių ir eksploatacinių iššūkių. Prognozuojama, kad artimiausią savaitę naktimis oro temperatūra laikysis žemiau 10 laipsnių šalčio, ir tai nėra gera žinia vairuotojams. Pasak ekspertų, šaltis mažina automobilio akumuliatoriaus efektyvumą, sutrikdo stabdžių darbą po ilgesnio stovėjimo, o dėl drėgmės ir žemos temperatūros gali užšalti durys ir spynelės.
Kaip pastebi Giedrius Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas, dėl prastesnio matomumo ir tamsos, netinkamo padangų slėgio ar neparuoštų žibintų ir šoninių veidrodėlių žiemą išauga ir eismo saugumo rizika. Todėl tinkama automobilio priežiūra tampa būtina sąlyga saugiam ir sklandžiam važiavimui automobiliu.
„Akivaizdžiai silpnoji automobilio vieta žiemos metu paspaudus šalčiui – akumuliatorius. Esant žemai oro temperatūrai, jo talpa gali sumažėti net iki 30–50 procentų, todėl padidėja rizika, kad po šaltos nakties neužsives net ir techniškai tvarkingas automobilis. Papildomą apkrovą jam sukelia dažni ir trumpų atstumų važiavimai, kai akumuliatorius nespėja pilnai įsikrauti. Tad žiemą reikėtų periodiškai nuvažiuoti automobiliu ilgesnį maršrutą, kuris leistų atkurti akumuliatoriaus įkrovą“, – sako G. Petrikas.
Pasak eksperto, prieš didelius šalčius patariama patikrinti akumuliatoriaus būklę ir, siekiant išvengti netikėtų situacijų, automobilyje reikėtų turėti užvedimo laidus arba nešiojamą akumuliatoriaus užvedimo įrenginį, vadinamąjį „boosterį“.
Kaip išvengti šalčio nemalonumų
Pasak G. Petriko, šaltuoju metų laiku papildomo dėmesio pareikalauti gali ir automobilio durys, spynelės bei sandarikliai. Dėl drėgmės ir žemos temperatūros durų tarpinės gali prišalti, o spynos – užšalti. Tokie netikėtumai vairuotojams visada sukelia papildomo streso.
„Norint išvengti nemalonių siurprizų po šaltos nakties, durų tarpinėms rekomenduojama naudoti silikoninį pieštuką arba tepalą. Tai veiksminga prevencinė priemonė, padedanti išvengti jų prišalimo. Spynoms patariama turėti specialų atitirpiklį, kurį svarbu laikyti ne automobilyje, o namuose ar kišenėje. Taip pat prieš didelius šalčius rekomenduojama automobilio neplauti, jei nėra galimybės jo kruopščiai išdžiovinti“, – komentuoja G. Petrikas.
Ekspertas pastebi, kad žiemos metu ypatingos priežiūros reikalauja ir automobilio stiklai bei kėbulas. Automobilio kėbulo valymas žiemą turėtų būti atliekamas specialiai tam skirtomis priemonėmis. Sniegą ir ledą rekomenduojama šalinti tik minkšta, specialiai tam skirta šluotele – jokiu būdu ne kastuvėliu ar buitine šluota.
„Sniegą ir ledą nuo automobilio svarbu valyti švelniai, nes sukietėjusio sniego ar ledo šalinimas jėga gali pažeisti automobilio dažų sluoksnį ar net stiklą, o tokie pažeidimai vėliau gali lemti papildomas remonto išlaidas. Taip pat rekomenduojama pirmiausiai stiklą atitirpinti, o tik tuomet švelniai valyti, taip išvengiant įbrėžimų ir pažeidimų. Ir jokiu būdu nenaudokite karšto vandens, nes staigus temperatūrų skirtumas gali suskaldyti stiklą“, – sako G. Petrikas.
Pasak draudimo bendrovės atstovo, kai automobilis ilgesnį laiką stovėjo nenaudojamas, ypač atsargiai reikėtų elgtis su stabdžių sistema. Dėl drėgmės, šalčio ir ilgesnių automobilio nenaudojimo laikotarpių stabdžių diskai gali „sulipti“, todėl pradėjus važiuoti rekomenduojama judėti lėtai, vengti staigių manevrų ir pirmuosius kilometrus stabdyti švelniai, leidžiant stabdžių sistemai palaipsniui atsistatyti.
Tinkamai parinkta stovėjimo vieta taip pat palengvina automobilio paruošimą kelionei ir sumažina žiemos metu atsirandančių techninių problemų riziką. Draudimo ekspertas per šalčius, esant galimybei, automobilį pataria laikyti garaže – tai padeda apsaugoti jį nuo tiesioginio šalčio, sniego ir ledo poveikio.
„Alternatyva gali būti stoginė, po kuria automobilis mažiau apšąla ir neapsninga. Dar palankesnė aplinka – požeminė stovėjimo aikštelė, kurioje temperatūra dažniausiai nenukrenta iki neigiamos“, – pastebi G. Petrikas.
Pagrindiniai automobilio priežiūros žiemą patarimai
. Artėjant dideliems šalčiams reguliariai patikrinkite pagrindinius automobilio eksploatacinius skysčius ir matomumą užtikrinančias zonas: vairuotojams rekomenduojama įsitikinti, ar langų plovimo skystis yra tinkamas žiemai ir atsparus 20-30 laipsnių šalčio temperatūrai.
. Šaltyje krenta padangų slėgis, tad būtina jį reguliariai tikrinti. Netinkamas slėgis gali turėti įtakos ir automobilio valdymui, ir padangų dėvėjimuisi.
. Po kiekvienos kelionės žiemos sąlygomis reikėtų išvalyti ratų arkas. Jose besikaupiantis ir prišąlantis sniegas ar ledas gali turėti įtakos važiavimo komfortui ar net sukelti mechaninius pažeidimus.
. Ne mažiau svarbu užtikrinti, kad būtų nuvalyti žibintai – tai ne tik eismo saugumo klausimas, bet ir kelių eismo taisyklių reikalavimas.
. Net jei automobiliu niekur nevykstate, patariama reguliariai nuvalyti nuo jo sniegą. Mat ilgainiui besisluoksniuojantis sniegas, ypač esant atodrėkiams, pasunkėja ir gali daryti papildomą spaudimą automobilio konstrukcijoms – stogui, variklio gaubtui ar kitoms kėbulo dalims. O ir norint važiuoti automobiliu jo paruošimas bus trumpesnis.
. Venkite statyti automobilį po medžiais, ant kurių šakų kaupiasi sniego sluoksnis – nuslinkęs sniegas ar nulūžusi šaka gali sulankstyti automobilį ar kitaip jį pažeisti.
. Žiemos metu riziką automobiliui kelia ir į krūvas sustumtas, sukietėjęs sniegas. Įvažiavus į kieto sniego samplaiką, galima apgadinti automobilio kėbulo dalis – dažniausiai priekinius ar galinius bamperius. Tad rekomenduojama vengti staigių manevrų vietose, kur aplink yra tokių sniego pusnių.