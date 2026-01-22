ESO pataria: kaip žiemą naudoti elektrą protingai ir sutaupyti

Atšalus orams gyventojai dažniau ieško papildomų šilumos šaltinių – įsijungia elektrinius šildytuvus, grindinį šildymą ar kitus elektros prietaisus, kad palaikytų komfortišką temperatūrą namuose. Tačiau ilgesniam laikui palikti veikti šie įrenginiai gali gerokai padidinti elektros suvartojimą. „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dalinasi praktiniais patarimais: net ir per šalčius sąskaitas galima suvaldyti, jei imamasi paprastų, bet veiksmingų sprendimų.
Namų sandarumas – pirmas žingsnis taupant
Viena pagrindinių priežasčių, kodėl tenka daugiau šildytis, – šilumos nuostoliai. Jei būstas nėra sandarus, net ir įjungus papildomą šildytuvą šiluma patalpose neužsilaikys.
„Sulaikyti šilumą namuose gali padėti paprasti ir daugeliui žinomi būdai. Pavyzdžiui, langų sandarinimas specialiomis juostomis gali sumažinti poreikį naudoti papildomus elektrinius šildymo prietaisus“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Šilumos išlaikymui svarbios ir kasdienės smulkmenos: radiatoriai neturėtų būti užstatyti baldais ar uždengti ilgomis užuolaidomis, kad šiluma galėtų laisvai sklisti patalpoje. Vėdinant patalpas rekomenduojama tai daryti trumpai, bet intensyviai – plačiai atvėrus langus kelioms minutėms, o ne paliekant pravirus ilgesniam laikui.
Daugiausia elektros sunaudoja šildymo prietaisai
Elektriniai šildytuvai, grindinis šildymas, elektriniai „gyvatukai“, vandens šildytuvai yra tarp daugiausia elektros energijos suvartojančių prietaisų.
„Jei tokie prietaisai veikia ilgai ar nuolat, net kelios šaltesnės paros gali pastebimai padidinti mėnesio elektros suvartojimą. Todėl svarbu žinoti, kiek energijos sunaudoja konkretus įrenginys, tuomet galite spręsti, ar jums tokios išaugusios energijos sąnaudos priimtinos“, – pažymi R. Juodkienė.
Elektros sąnaudas galima įvertinti teoriškai – prietaiso galią (kW) padauginus iš veikimo laiko valandomis. Pavyzdžiui, 2 kW galios elektrinis šildytuvas, veikiantis 5 valandas per dieną, per parą sunaudos 10 kWh elektros energijos.
Išmanieji skaitikliai – paprastas būdas sekti suvartojimą
ESO klientai, kuriems įdiegti išmanieji skaitikliai, gali itin paprastai pasitikrinti, kiek elektros suvartoja konkretūs prietaisai. Skaitikliai fiksuoja suvartojimą kas 15 minučių, o išsamūs duomenys jau kitą dieną prieinami ESO savitarnoje.
„Įjungus prietaisą tam tikru metu, kitą dieną galima aiškiai matyti, kiek tuo laikotarpiu išaugo suvartojimas. Tai leidžia greitai suprasti, kurie įrenginiai suvartoja daugiausia energijos, ir įsivertinti galimas išlaidas“, – sako R. Juodkienė.
Išmaniųjų skaitiklių duomenis, prieinamus ESO savitarnoje, galima analizuoti 15 minučių, valandos, dienos ar mėnesio pjūviais, ir taip palyginti suvartojimą, kai prietaisai įjungti ar išjungti.
ESO tyrimai rodo, kad klientai, turintys išmaniuosius skaitiklius, vidutiniškai suvartoja apie 6 proc. mažiau elektros energijos – panašios tendencijos fiksuojamos ir kitose Europos valstybėse.
Maži pokyčiai – apčiuopiama nauda
Efektyviau naudoti elektros energiją galima ir be didelių investicijų. ESO pataria:
. išjungti iš tinklo nenaudojamus prietaisus – budėjimo režime jie taip pat vartoja elektros energiją;
. šaldytuve palaikyti optimalią, o ne žemiausią galimą temperatūrą;
. sumažinus šildymo temperatūrą vos vienu laipsniu, galima sutaupyti apie 5 proc. energijos;
. rinktis „eco“ programas indų plovimui ir skalbimui.