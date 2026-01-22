Birštono savivaldybės merė dalyvavo susitikime su Ministre Pirmininke

22 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sausio 12 d. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės inicijuotame susitikime su savivaldybių merais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais.
Susitikimo metu aptartos regioninės politikos kryptys, siektini regionų plėtros pokyčiai, esami iššūkiai, civilinės saugos stiprinimo klausimai, savivaldybių finansinio savarankiškumo užtikrinimas, vidaus sandorių reglamentavimas ir kiti savivaldai aktualūs klausimai. Diskusijos metu akcentuota glaudaus valstybės ir vietos valdžios bendradarbiavimo svarba, siekiant, kad nacionaliniu lygmeniu priimami sprendimai atitiktų realias savivaldybių galimybes, atsakomybes ir poreikius.
Ministrė Pirmininkė akcentavo didesnio savivaldybių įgalinimo sprendžiant vietos problemas ir savarankiškumo didinimo svarbą, pažymėdama, kad savivalda gali efektyviausiai pasirinkti priemones nacionaliniu ir europiniu lygmeniu keliamų tikslų įgyvendinimui. Premjerė taip pat teigė, kad Vyriausybė išliks atvira konstruktyviam dialogui su vietos savivalda ir tęs darbo vizitus regionuose.
Birštono savivaldybės informacija

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *