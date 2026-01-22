Birštono savivaldybės merė dalyvavo susitikime su Ministre Pirmininke

Sausio 12 d. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės inicijuotame susitikime su savivaldybių merais ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais.
Susitikimo metu aptartos regioninės politikos kryptys, siektini regionų plėtros pokyčiai, esami iššūkiai, civilinės saugos stiprinimo klausimai, savivaldybių finansinio savarankiškumo užtikrinimas, vidaus sandorių reglamentavimas ir kiti savivaldai aktualūs klausimai. Diskusijos metu akcentuota glaudaus valstybės ir vietos valdžios bendradarbiavimo svarba, siekiant, kad nacionaliniu lygmeniu priimami sprendimai atitiktų realias savivaldybių galimybes, atsakomybes ir poreikius.
Ministrė Pirmininkė akcentavo didesnio savivaldybių įgalinimo sprendžiant vietos problemas ir savarankiškumo didinimo svarbą, pažymėdama, kad savivalda gali efektyviausiai pasirinkti priemones nacionaliniu ir europiniu lygmeniu keliamų tikslų įgyvendinimui. Premjerė taip pat teigė, kad Vyriausybė išliks atvira konstruktyviam dialogui su vietos savivalda ir tęs darbo vizitus regionuose.
Birštono savivaldybės informacija
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-