Birštoniečiai – pirmi

22 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Arčiau krepšio pranašumą susikūrusi Birštono „Milasta“ laimėjo susitikimą Kupiškyje 111: 82 (29:17, 30:22, 26:24, 26:19).
Kovoje su KK „Kupiškis“ birštoniečiai greitai perėmė iniciatyvą, užtikrintai rinko taškus poziciniame puolime ir nuosekliai didino persvarą. Po pirmojo kėlinio „Milasta“ jau buvo susikrovusi dviženklį pranašumą, o iki ilgosios pertraukos skirtumas tapo dar solidesnis. Birštono ekipos pergalės pagrindu tapo visiškas dominavimas baudos aikštelėje. „Milastos“ krepšininkai varžovų teritorijoje pelnė net 62 taškus, nuolat laimėjo kovą arčiau krepšio ir rinko antruosius šansus. Be to, birštoniečiai akivaizdžiai pranoko šeimininkus ir rezultatyviais perdavimais, atlikdami net 31 rezultatyvų perdavimą.
Užtikrintas žaidimas arčiau krepšio ir puikus komandinis puolimas leido Birštono „Milastai“ iš Kupiškio išsivežti įtikinamą pergalę.
Nostra.lt – RKL A diviziono turnyrinėje lentelėje Birštono „Milasta“ su 13 pergalių užima pirmą vietą, antroje pozicijoje – „Gargždų SC“.

