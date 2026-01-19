Prasidės Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ renovacijos darbai

Informuojame, kad nuo vasario mėnesio planuojama pradėti Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ renovaciją. Jeigu darbai vyks sklandžiai, tikimasi juos užbaigti iki 2026–2027 mokslo metų pradžios.
Norint užtikrinti sklandų ir greitą renovacijos procesą, nuo vasario 1 d. lopšelio-darželio „Pasaka“ pastate ugdymas laikinai nebus organizuojamas. Mažieji ugdytiniai su savo mokytojais šiuo laikotarpiu persikels į lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpas: pastatus, esančius Prienuose, Kauno g. 2C ir Statybininkų g. 17, taip pat – į Strielčių ikimokyklinio ugdymo skyrių, esantį Strielčiuose, Darželio g. 1.
Dėl išsamesnės informacijos ir kilusių klausimų kviečiame kreiptis į lopšelio-darželio „Pasaka“ administraciją bei sekti naujienas Savivaldybės interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
Esame dėkingi vaikų tėveliams ir lopšelių-darželių darbuotojams už supratingumą. Siekiame kuo greičiau įvykdyti renovacijos darbus ir pakviesti vaikus į atnaujintas, šiuolaikiškas ir saugias ugdymo(si) erdves.
Prienų rajono savivaldybės informacija