Kalbėta apie užimtumo iššūkius

Prienų rajono savivaldybės vadovai susitiko su Užimtumo tarnybos direktore Inga Balnanosiene ir Viešųjų ryšių patarėju Liudu Dapkumi. Susitikime kalbėta apie tai, kas darbo rinkoje šiandien veikia, o kur vis dar susiduriama su iššūkiais, taip pat aptarti pokyčiai, kurie svarbūs ir gyventojams, ir darbdaviams.
Skaičiai rodo, kad Prienų rajono situacija išlieka gana stabili – registruotas nedarbas siekia 7,2 % ir yra mažesnis nei šalies vidurkis.
Tačiau taip pat matoma, kad darbo rinka tampa vis sudėtingesnė ne dėl darbo vietų trūkumo, o dėl to, kad ne visiems žmonėms paprasta į ją sugrįžti. Dalis žmonių susiduria su motyvacijos, socialinių įgūdžių ar labai praktiška problema – neturi galimybės nuvykti į darbo vietą. Beveik pusė bedarbių yra vyresni nei 50 metų, todėl vis svarbesnės tampa perkvalifikavimo, mokymosi ir palaikymo priemonės.
Pastebima, kad laisvų darbo vietų bei įdarbinimų šiek tiek mažėja – tai bendrų ekonominių pokyčių atspindys. Tačiau kartu daugėja savarankiškai dirbančių žmonių, kurie ieško naujų būdų kurti savo darbo vietas patys. Tai rodo lankstumą ir norą prisitaikyti.
Susitikime pabrėžta, kad šiandien neužtenka tik pasiūlyti darbą. Reikalinga padėti žmogui iki to darbo ateiti – per mokymus, motyvaciją, bendradarbiavimą su darbdaviais ir institucijomis.
Prienų rajono savivaldybės informacija
