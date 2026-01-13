Šiais metais Išlaužo parapija mini 100 metų sukaktį

Jubiliejinių Išlaužo parapijai metų pradžia paskelbta sausio 7 d. Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje vykusiose Mišiose, po jų klebono Viliaus Sikorsko ir jo bendraminčių iniciatyva buvo organizuotas 5 km naktinis žygis snieguotais takais tarp Purvininkų, Sabalėnų ir Bačkininkų, pro vienkiemius, partizanų slėptuvę, brendant per pievas ir laukynes su keturkojais vedliais. Sugrįžusiųjų į Išlaužo Dievo dvarą laukė karšta arbata, kava ir saldumynai.
Apie Išlaužo parapijos įsteigimą 1926 m. buvusiame Išlaužo dvare liudija klebono surastas ir paviešintas Išlaužo parapijos komiteto 1931 metų prašymas Jo Ekscelencijai Respublikos Prezidentui paremti bažnyčios statybos darbus. Šis prašymas buvo patenkintas.
Iš dokumento: „Išlaužo par. komiteto PRAŠYMAS: „Išlaužo parapija įsteigta 1926 m. buv. Išlaužo dvare, gražioje vietoje, prie plento: Garliava – Prienai. Tuojau įsikūrė visuomenės įstaigos: pašto agentūra, kuri jau rengiama pakelti į pašto įstaigą, vaistinė, kooperatyvas, pieninė, jau baigiama įrengti gražiausia visame Marijampolės apskr. pradžios mokykla.
Šventadieniais susirenka iš apylinkinių parapijų daug žmonių. Šiuo metu ypač trūksta mums bažnyčios, kurią pastatyti yra labai sunku, nes parapija maža, susideda daugumoje iš mažažemių ir naujakurių pasidariusių iš išporceliuotų 6 dvarų, o esantieji stambesnieji savininkai medžiaginiai neremia parapijos reikalų.
Šiais metais ryžomės statyti bažnyčią ant senų dvaro rūmų pamatų. Šiuo metu darbas eina pačiu smarkumu ir netrukus mūro darbais bus baigti. Bet toliau vesti darbo be rimtesnės pagelbos neįmanoma, kadangi jau pavargome bestatydami kitus parapijos trobesius, šiais metais nepaprastai padidėjus statybai darbininkai pabrango, ir čia pridėta bažnyčios sąmata nemažai mus gąsdina.
Gerai žinodami JŪSŲ EKSCELENCIJOS duosnumą ir prielankumą Bažnyčiai, nutarėme kreiptis į JŪSŲ MALONYBĘ prašydami suteikti mūsų bažnyčios statybai pašalpą sumoje 30.000 Lt ir tuomi palengvinti mums didelius vargus.
Būdami visuomet JŪSŲ MALONYBEI ištikimi piliečiai tikimės, kad į mūsų prašymą malonėsite atsižvelgti ir išklausyti/
Čia pridedame bažnyčios sąmatą, projektą ir keletą atvaizdų iš statybos darbų. Išlaužas 2.VIII.1931“. Prašymą pasirašė parapijos komiteto nariai: kun. Vyt. Gurevičius, Antanas Aukštakalnis, I. Vasiliauskas, A.Kizevičius ir kt. (red. p. – dar dvi neaiškia rašysena įrašytos pavardės).
Remiantis istorija, Išlaužo bažnyčia buvo pastatyta rekonstravus 1860 m. statytus Išlaužo dvaro rūmus, kurie priklausė grafams Tiškevičiams. Aplink Išlaužo dvarą driekėsi 340 hektarų žemės. Ją nuomos teisėmis valdė Mykolas Gustaitis. Dvaro rūmai buvo vienaaukščiai, su cokoliniu aukštu ir erdvia pastoge.
Vykdant žemės reformą, 1925 m. Išlaužo dvaras buvo nusavintas. 1928 metais parapijoje pradėjęs dirbti klebonas Vytautas Gurevičius organizavo pirmosios Išlaužo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios statybą ant dvaro rūmų, nugriautų iki langų. Statybai buvo renkamos aukos, klebonas kun. Vytautas Gurevičius tam skyrė visas savo santaupas (beveik 19000 litų), aukojo ir Garliavos, ir Prienų parapijų žmonės. Bažnyčia buvo pašventinta 1933 m. rugsėjo 3 d.
Bėgantis laikas, išorės veiksniai nepagailėjo bažnyčios, nors dešimtmečių bėgyje ji buvo kosmetiškai remontuojama, tačiau visiškam avarinės būklės pastato atnaujinimui trūko dėmesio ir lėšų. Dabartinio klebono V.Sikorsko pastangomis ir rūpesčiu per kelerius metus buvo atnaujinti ir izoliuoti nuo drėgmės bažnyčios pamatai, apšiltintos sienos, sutvarkytas vidus, restauruojamos sakralinės vertybės, atnaujintas stogas. Sutelkus vietos bendruomenės, bažnyčios, Savivaldybės, savanorių jėgas suformuotas ir apželdintas parkas. Išlaužo parapijos jubiliejui bažnyčia atgimė ir plaukia iškilusi virš miestelio tarsi baltoji gulbė.
Parengta pagal Išlaužo parapijos informaciją