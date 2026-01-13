Savivaldybės kviečiamos teikti paraiškas melioracijos statinių rekonstravimui

Šalies savivaldybės, norinčios gauti finansinę paramą valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimui, jau gali teikti paraiškas.
Pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir (ar) sistemų rekonstravimo ir projektavimo darbų ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonių 2025–2027 metų programą šiam paraiškų rinkimui skirta 1 mln. Eur.
Paraiškos bus renkamos iki 2026 m. vasario 18 d., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama finansavimo paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma.
Siekiant sudaryti sąlygas priemonėje dalyvauti ir mažesnes galimybes turinčioms savivaldybėms, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto (melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo, melioracijos statinių projekto ekspertizės paslaugų, melioracijos statinių ir (ar) sistemų rekonstravimo darbų, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros paslaugų) išlaidų.
Savivaldybės administracija turės įsipareigoti prie projekto įgyvendinimo prisidėti ne mažiau kaip 10 proc.
Bendra kartu su savivaldybės lėšomis finansavimo suma projekto įgyvendinimui negali viršyti 300 tūkst. Eur (įskaitant PVM).
Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją