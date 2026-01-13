Kokias klaidas šalies gyventojai kasmet kartoja ir dėl ko kyla gaisrai?

Nors gaisrų prevencija neretai laikoma asmeninės atsakomybės dalimi, statistika rodo, kad tai tebėra reikšmingas visuomenės saugumo klausimas. Tarptautinės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybų asociacijos (CTIF) 2023 m. pasaulio šalių gaisrų statistikoje Lietuva užėmė 41 vietą, o žūčių gaisruose rodikliai išlieka aukšti ir nacionaliniu, ir tarptautiniu mastu. Ekspertai pabrėžia, kad veiksminga prevencija reikalauja ne pavienių sprendimų, o nuoseklios, kelių lygmenų apsaugos.
CTIF duomenimis, 2023 m. Lietuvoje registruota per 30 tūkst. ugniagesių iškvietimų ir daugiau nei 9,2 tūkst. gaisrų. Per šiuos gaisrus žuvo 100 žmonių, dar 186 patyrė traumas. Tai atitinka 3,57 žuvusiojo 100 tūkst. gyventojų, o 100 gaisrų vidutiniškai baigdavosi daugiau nei viena mirtimi.
Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenys rodo, kad per vienuolika 2025 metų mėnesių šalyje kilo 7,4 tūkst. gaisrų, kuriuose žuvo 62 žmonės, o 136 gyventojai buvo sužeisti. Palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu (7,2 tūkst. gaisrai ir 74 žuvusieji), gaisrų 2023 m. fiksuota 5,1 proc. daugiau, tačiau žuvusiųjų – 16,2 proc. mažiau.
PAGD taip pat išskiria dažniausias žūčių priežastis: daugiausia žmonių žuvo dėl neatsargaus rūkymo (20), elektros įrenginių, prietaisų ir instaliacijos gedimų (13) bei neatsargaus elgesio su ugnimi (11). Dar 6 gyvybes nusinešė krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimo ar eksploatavimo pažeidimai.
Nemaža dalis šių rizikų yra valdoma dar iki nelaimės, sako Donatas Pocius, saugos tarnybos „Ekskomisarų biuro“ elektroninės saugos departamento direktorius.
„Perkrauti prailgintuvai, netvarkinga buitinė technika ir seniai neprižiūrėta šildymo sistema ilgalaikiui gali atrodyti nepavojingi, tačiau sutapus keliems rizikos veiksniams gaisro tikimybė smarkiai išauga. Prie to prisideda ir gyventojų įpročiai: pavyzdžiui, rūkymas balkone ar lovoje, deginama atvira žvakių liepsna ankštuose, daiktais apkrautuose kambariuose bei diegiami savadarbiai elektros sprendimai“, – sako specialistas.
Pasak jo, sezoniškumas taip pat nulemia, kur ir dėl kokių priežasčių dažniausiai kyla gaisrai: šildymo sezono metu įprastesni atvejai, kai dėl nevalytų dūmtraukių gaisras kyla žiemos laikotarpiu, o vasarą ir rudenį paūmėja gaisrai sodo nameliuose ir ūkiniuose pastatuose, kur gausu degių medžiagų ir dažniau naudojama senesnė, netinkamai prijungta elektros įranga.
„Rekomenduotinos periodinės elektros instaliacijos patikros, reguliarus kaminų ir šildymo įrangos valymas. Taip pat reikšmingą įtaką daro sertifikuoti dūmų, karščio ir smalkių detektoriai, signalizacija, nuotolinės apsaugos bei stebėjimo sistemos, prijungtos prie saugos tarnybos stebėjimo ir valdymo centro. Jos leidžia dar ankstyvoje gaisro fazėje pastebėti dūmus, temperatūros pokyčius bei kitus pavojaus signalus. Suveikus jutikliui, visą parą budinti saugos tarnyba reaguoja nedelsiant ir nustačius realų pavojų, iš karto kviečiamos atitinkamas tarnybos“, – pabrėžia „Ekskomisarų biuro“ elektroninės saugos departamento direktorius.
