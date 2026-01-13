Jauniesiems ūkininkams – beveik 19 milijonų lengvatinėms paskoloms

13 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Žemės ūkis Europoje sensta greičiau nei kiti sektoriai. Šiuo metu vidutinis ūkininko amžius Europos Sąjungoje (ES) yra 57 metai. Tik 12 proc. ES ūkininkų yra jaunesni nei 40 metų ir yra priskiriami jaunųjų ūkininkų kategorijai. Be to, kaimo vietovėse gyvena vis mažiau jaunimo.
Europos Komisija šį rudenį pristatė Kartų kaitos žemės ūkyje strategiją, kurioje išdėstytos aiškios veiksmų gairės, kaip remti jaunuosius ūkininkus ir pritraukti daugiau žmonių ūkininkauti. Siekiama iki 2040 m. jaunųjų ūkininkų dalį ES padvigubinti, kad jaunieji ir nauji ūkininkai sudarytų apie 24 proc. Europos ūkininkų.
Viena priemonių, galinčių jaunus žmones sudominti ūkininkavimu – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, pagal kurią teikiamos ir dotacijos, ir lengvatinės paskolos.
Beveik 19 mln. eurų – tiek skirta pirmajam šių metų kvietimui (truksiančiam nuo sausio 2 d. iki gegužės 29 d.) tapti jaunuoju ūkininku kreipiantis lengvatinės paskolos. Kvietimas teikti paraiškas lengvatinėms paskoloms pagal minėtą  priemonę  truks visus metus. Jis bus stabdomas, kai prašoma lengvatinių paskolų suma pagal pateiktas paraiškas pasieks kvietimo sumą.
Didžiausias lengvatinės paskolos dydis  – 100 tūkst. Eur.  Šiomis lėšomis gali būti apmokama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
• Lengvatinėms paskoloms skirta 18 726 012 Eur paramos lėšų.
• Iš jų sostinės regiono projektams – ne daugiau kaip 3 745 202 Eur.
• Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono projektams – ne daugiau kaip 14 980 810 Eur.
ES parama jauniesiems ūkininkams pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai ir pateikia verslo planą.
Remiamos veiklos:
• žemės ūkio produktų pirminė gamyba (išskyrus veiklą, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius);
• žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą (išskyrus veiklą, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius).
Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

