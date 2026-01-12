Krepšinio pirmenybės

Sausio 11 d. Prienų sporto arenoje baigėsi Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių 1-ojo etapo kovos. Pagal grupėje užimtas vietas komandos bus suskirstytos į du pogrupius, kuriuose kovos dėl 1-8 ir 9-14 vietų, o į atkrintamąsias varžybas pateks 12 komandų.
„Versmės“ komandai šįkart reikėjo sutvarkyti formalumus ir įveikti pergalės skonio dar nepatyrusius „Rebuildo“ krepšininkus. Vis dėlto „Rebuildas“ pakankamai sėkmingai pradėjo susitikimą ir po pirmojo ketvirčio atsiliko tik 11:16. Tikrasis komandų pajėgumų skirtumas išryškėjo antrajame kėlinyje: „Versmė“ be didesnio pasipriešinimo bombardavo varžovų krepšį tolimais metimais, o komandos pranašumas ėmė augti kaip ant mielių. Net 9 tritaškius antrajame ketvirtyje pataikiusi „Versmė“ įpusėjus rungtynėms jau pirmavo 53:26. Po didžiosios pertraukos aikštelėje vyko A. Gedmino šou – snaiperis per antrąją rungtynių pusę sumetė net 15 (!) tolimų metimų, o didesnio varžovų pasipriešinimo nesulaukusi „Versmė“ nušlavė „Rebuildą“ beveik dvigubai – 120:61. A. Gedminas šiose rungtynėse pademonstravo įspūdingą taiklumą pataikydamas 18 tritaškių ir savo komandai pelnydamas net 54 taškus.
„Versmė“ – „Rebuildas“ 120:61 (16-11 37-15 34-18 33-17)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Versmė“: A. Gedminas 54, J. Skara 16, A. Kazlauskas ir G. Jevstignejevas po 12.
„Rebuildas“: K. Paura 21, A. Valtaraitis 12, A. Keblaitis 11, R. Vaitkevičius 8.
Antroji dienos dvikova tarp „Dantransos“ ir „Azibets.lt“ ekipų prasidėjo galingu A. Puišio žaidimu – 12 taškų surinkęs „Dantransos“ aukštaūgis leido savo komandai išsiveržti į priekį 21:11. Po pertraukėlės „Dantransa“ ir toliau sėkmingai darbavosi tiek gynyboje, tiek puolime. Driokstelėjęs R. Stadalius per antrąjį ketvirtį smeigė 5 tritaškius, o „Dantransa“ įpusėjus rungtynėms jau galėjo džiaugtis solidžiu 23 taškų pranašumu – 49:26. Trečiajame kėlinyje „Dantransa“ kiek atsipalaidavo, o tuo pasinaudojo „Azibets.lt“ – K. Daugėlos ir P. Maciulevičiaus metimai atgaivino komandos puolimą ir skirtumas tarp komandų ėmė mažėti. Vis dėlto po trijų kėlinių „Dantransa“ išlaikė saugų pranašumą ir pirmavo 70:51. „Azibets.lt“ ketvirtojo ketvirčio pradžioje kurį laiką dar pavyko išlaikyti nedidelę intrigą, tačiau įsismaginęs A. Puišio ir N. Rutkausko duetas pademonstravo keletą įspūdingų epizodų, o „Dantransa“ galiausiai sutriuškino varžovus rezultatu 102:71.
„Dantransa“ – „Azibets.lt“ 102:71 (21-11 28-15 21-25 32-20)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Dantransa“: A. Puišys – 26, R. Stadalius – 21, N. Rutkauskas – 19, D. Petkevičius – 13.
„Azibets.lt“: K. Daugėla – 18, A. Levinskas ir E. Balčiūnas – po 15, P. Maciulevičius – 12.
Centrine turo dvikova tapo „Stadiono“ ir „PMVD“ akistata, kadangi abi komandos kovojo dėl geresnių pozicijų kitame etape. Rungtynės prasidėjo nerezultatyviai, abi komandos dažnai metė pro šalį, o G. Maceinos vedamas „Stadionas“ nežymiai atitrūko. Visas „PMVD“ puolimas pirmajame kėlinyje laikėsi ant P. Bartkevičiaus pečių, o jo 9 taškai leido „PMVD“ iki ketvirčio pabaigos išlyginti rezultatą – 15:15. G. Maceina toliau nemažino apsukų, jam į pagalbą atėjo sėkmingai žaidęs D. Mockus ir „Stadionas“ vėl atsiplėšė. „PMVD“ taiklių tolimų metimų dėka atsigavo ir dar iki didžiosios pertraukos sumažino atsilikimą iki 3 taškų – 38:41. Trečiajame kėlinyje po A. Marchockio tritaškių „PMVD“ išsiveržė į priekį 51:46. Deja, pastariesiems nepavyko ilgai išlaikyti persvaros – G. Maceina draskė „PMVD“ gynybą sėkmingais prasiveržimais ir išprovokuotomis pražangomis. Dėl išnaudoto asmeninių pražangų limito dar trečiojo kėlinio viduryje aikštelę turėjo palikti M. Seilius ir K. Rimgaila, o užvirus aistroms „PMVD“ buvo nubausta keliomis techninėmis pražangomis. Tuo puikiai pasinaudojo „Stadionas“ ir ketvirtį užbaigė spurtu 23:4. Po trijų kėlinių „Stadionas“ pirmavo 69:55. Nors ketvirtojo kėlinio pradžioje „PMVD“ dar pabandė atkurti intrigą, tačiau problemos gynyboje ir taiklūs „Stadiono“ tritaškiai galiausiai sudėliojo visus taškus ant „i“. „Stadionas“ užtikrintai laimėjo rungtynes rezultatu 91:74 ir pirmąjį etapą baigė be pralaimėjimų.
„Stadionas“ – „PMVD“ 91:74 (15-15 26-23 28-17 22-19)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Stadionas“: G. Maceina – 38, E. Seniūnas – 17, D. Mockus – 14, M. Šliumpa – 11.
„PMVD“: P. Bartkevičius – 21, A. Marchockis – 18, P. Ivanauskas – 16, I. Snapaitis – 9.
„Stadiono“ komandos žaidėjas G. Maceina nubaustas technine pražanga.
„PMVD“ komandos žaidėjai A. Marchockis ir P. Ivanauskas nubausti techninėmis pražangomis.
„PMVD“ komandos atsarginių žaidėjų suolelis nubaustas technine pražanga.
Turą užbaigė dviejų Prienų sporto centro komandų susitikimas. 2 metais jaunesni Prienų SC-2010 krepšininkai drąsiai kibo 2008 m. gimimo varžovams į atlapus ir gražaus komandinio žaidimo dėka rungtyniavo taškas į tašką. Tik M. Bartusevičiaus 8 taškai iš eilės leido Prienų SC-2008 komandai išsiveržti į priekį ir išlaikyti minimalų pranašumą – 20:19. Antrojo ketvirčio pradžioje 3 tolimus metimus pataikė P. Muliuolis, tačiau Prienų SC-2008 susikrauti didesnio pranašumo ir toliau nesisekė. Kėlinį taikliais baudų metimais uždarė J. Bujavičius, o Prienų SC-2010 komandos deficitas buvo vos 3 taškai – 35:38. Trečiajame kėlinyje Prienų SC-2008 sėkmingai naudojosi fizinės jėgos pranašumu, o dažnai provokuojamos pražangos jiems leido rinkti lengvus taškus nuo baudų metimo linijos. Prienų SC-2010 žaidimas ir toliau buvo paremtas J. Bujavičiaus individualiu meistriškumu, kuris neleido varžovams dar labiau atsiplėšti. Po trijų ketvirčių Prienų SC-2008 buvo priekyje 65:57. Ketvirtajame kėlinyje Prienų SC-2010 demonstravo drąsų žaidimą, o intriga netrukus pasiekė aukščiausią tašką – J. Bujavičiaus ir Ą. Batučio taškų dėka Prienų SC-2010 sugebėjo išlyginti rezultatą. Vis dėlto Prienų SC-2008 rungtynių pabaigoje demonstravo šaltesnius nervus ir iškovojo dramatišką pergalę rezultatu – 81:78.
Prienų SC-2008 – Prienų SC-2010 81:78 (20-19 18-16 27-22 16-21)
Rezultatyviausi žaidėjai:
Prienų SC-2008: P. Muliuolis – 20, T. Okmanas – 16, D. Dobila – 14, M. Plioplys – 10.
Prienų SC-2010: J. Bujavičius – 28, Ą. Batutis – 20, D. Banys – 10, T. Šiugždinis – 8.