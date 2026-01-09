Prienų krašto muziejui – trisdešimt!

Sunku įsivaizduoti Prienų rajono kultūrinį gyvenimą be Prienų krašto muziejaus, kuriam jau trisdešimt. Ši sukaktis paminėta kukliai, be didelių iškilmių, bet smagiai ir turiningai.
Dalyviai – buvę ir dabar muziejuje dirbantys moterys ir vyrai, tad buvo ką prisiminti, kuo pasidžiaugti. Šventė prasidėjo ekskursija po muziejų, kurią vedė Laura ir Rūta. Senokai lankiausi ir buvau gerokai nustebusi, kaip viskas pasikeitė, sumodernėjo. 2018 metais atnaujintas muziejus tapo patraukliu ir senam, ir jaunam, pritaikytas ir žmonėms su regos, klausos negaliomis. Tam tikslui penkiose muziejaus ekspozicijose („Miesto istorija“, „Sklandytuvų istorija“, „Krašto šviesuoliai“ „Literatūriniai Prienai“, „Lukšų šeimos istorija“) yra specialūs audiogidai, daug interaktyvių priemonių. Veikia ir liftas. Čia gali ne tik pasiklausyti, bet ir liesti, žaisti, dalyvauti viktorinose ir kt.
Trumpos ekskursijos metu klausėmės apie Prienų miesto istoriją, iškilią Butlerių giminę, Prancūzijos Sisterono tvirtovės pavyzdžiu Revuonos upės žiotyse iškilusią įspūdingo grožio pilį, kurią suniokojo Šiaurės karas, prie Drubengio upelio iš skudurų popierių gaminusį Popieriaus fabriką, Leizerio Golbergo alaus bravorą, kurį vėliau valdė gerumu ir dosnumu pagarsėjęs Benas Šakovas, literatūros šviesuolius, net atkartotą poeto Justino Marcinkevičiaus darbo kambarį, krauju permirkusius pokario metus, Sklandytuvų gamyklą ir kita. Pasakojimai sukėlė smalsumą vėl ir vėl apsilankyti. Tik neskubėti, atidžiai patyrinėti kiekvieną salę, plačiau sužinoti apie įdomų, turtingą istorija ir gamta Prienų kraštą.
Kaip žinia, Prienų krašto muziejus 1995 metais įkurtas garsaus pedagogo ir inžinieriaus-energetiko Cezaro Pšemeneckio name. Po karo čia veikė ligoninė, stomatologijos kabinetas, dalis patalpų priklausė policijai. Joms atsilaisvinus, pedagogės, kraštotyrininkės Antaninos Aleknavičienės pastangomis šiuose namuose nutarta įkurti Prienų krašto muziejų. A. Aleknavičienė ir tapo pirmąja muziejaus direktore, jam vadovavo iki 2001 m. Vėliau po dvejus metus direktorių pareigas ėjo Vytautas Zagurskas, Algis Marcinkevičius, Virginija Maščinskienė. Nuo 2009-ųjų įstaigai vadovauja Lolita Batutienė. Prienų krašto muziejuje ir jo padaliniuose: Skriaudžių buities, Šilavoto „Davatkyno“, Vinco Mykolaičio-Putino gimtosios sodybos, Veiverių krašto istorijos – dirba trylika žmonių. Veikla plati: parodos, edukacijos, susitikimai… Direktorės pavaduotoja Ernesta Juodsnukytė pasidžiaugė, kad lankytojų nemažėja, sulaukiama ekskursijų ir iš svetur. Ypač aktyvūs ir smalsūs vaikai. Prieniečių galėtų būti ir daugiau…
Onutė Valkauskienė
