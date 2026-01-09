Praėję metai Prienų rajone: santuokos, gimimai ir bendruomenės pokyčiai

Metams atvertus naują lapą, verta stabtelėti ir atsigręžti atgal – pažvelgti į praėjusius metus per svarbiausius gyvenimo įvykius, kurie lydėjo rajono gyventojus. Tai buvo metai, paženklinti naujų šeimų kūrimosi, vaikų gimimo džiaugsmo, svarbių gyvenimo pokyčių ir reikšmingų asmeninių sprendimų.
Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistai pastebi, kad santuokų skaičius Prienų rajone ir toliau auga. 2025 m. Savivaldybėje buvo įregistruotos 148 santuokos (2024 m. – 135, 2023 m. – 131). Vis dažniau poros renkasi santuoką bažnyčioje – net 78 santuokos buvo įtrauktos į apskaitą pagal bažnyčios (konfesijų) nustatytą tvarką. Dar 5 santuokos sudarytos užsienyje, o 65 santuokos registruotos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje.
Nors vis dar dažniau pasirenkama santuoka Savivaldybės santuokų salėje, jaunavedžiai drąsiai ieško ir išskirtinių vietų savo ypatingai dienai. Pernai net 44 poros ceremonijai rinkosi Savivaldybę, o 21 pora jungtuvėms pasirinko netradicinę aplinką. Bene žymiausia tokia vieta Prienų rajone – Daukšiagirės dvaras, alsuojantis istorija ir elegancija. Taip pat vis dažniau santuokos registruojamos gamtoje – Druskų miške, ant Bačkininkėlių piliakalnio, vilose ar kitose išskirtinėse vietose.
Praėjusiais metais taip pat įregistruotos 9 mišrios santuokos (2024 m. – 14), kai tuokėsi Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai. Keturi tokie santuokos ryšiai buvo sudaryti Lietuvoje, penki – užsienyje. Prienų kraštas tapo bendrų gyvenimo kelių pradžia poroms, kurias sudarė Lietuvos ir Lenkijos, Baltarusijos, Ispanijos bei Pietų Afrikos Respublikos piliečiai. Užsienyje savo gyvenimo kelius pradėjo tautiečiai su partneriais iš JAV, Norvegijos ir Prancūzijos.
Didžioji dalis jaunavedžių tuokėsi pirmą kartą, tačiau buvo ir pakartotinių santuokų. Antrą kartą santuoką sudarė 21 vyras ir 24 moterys, trečią kartą – 1 vyras ir 2 moterys, o ketvirtą kartą – 1 vyras. Jauniausiai nuotakai buvo 21 metai, jauniausiam jaunikiui – 23 metai, vyriausiam jaunikiui – 80 metų, o jaunajai – 76 metai.
Gyvybės pradžios statistika praėjusiais metais buvo kiek kuklesnė. 2025 m. įregistruoti 132 naujagimiai (2024 m. – 154): 80 berniukų ir 52 mergaitės. Net 30 vaikų gimė užsienyje. Jauniausiai mamai buvo 19 metų, jauniausiam tėčiui – 20 metų. Šešios moterys vaikučių susilaukė vienos, o džiugi žinia – 2025 m. nepilnamečių gimdyvių nebuvo.
Tėveliai kūrybiškai rinkosi vardus savo atžaloms. Pasirinkta nemažai retų vardų mergaitėms – Mila, Arielė, Gluosnė, Zara, Luna, Uršulė, berniukams – Noelis, Adamas, Ajus, Aretas, Herkus, Hubertas.
Populiariausi mergaičių vardai – Viktorija, Adelina, Austėja, Emilė, Sofija, Elena, Rugilė, Kamilė, Adriana ir Lėja, o berniukų – Benas, Mantas, Tajus, Ignas, Kristupas, Markas, Dovydas, Jokūbas, Nojus ir Jonas.
Ne visi gyvenimo etapai kupini švenčių – 2025 m. rajone išsituokė 62 poros (2024 m. – 58). Tuo tarpu netekčių statistika rodo mažėjimo tendenciją: 2024 m. užregistruotos 455 mirtys, o 2023 m. jų buvo 500, 2022 m. – 533.
Praėjusiais metais 24 rajono gyventojai pakeitė vardą ir (ar) pavardę (užpernai – 19), ne dėl santuokos, o kaip asmeninį sprendimą, žymintį naują gyvenimo etapą.
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenys – tai ne tik skaičiai. Tai gyvos žmonių istorijos, atspindinčios Prienų krašto bendruomenės gyvenimą, jo kaitą ir tęstinumą.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
