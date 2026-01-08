Kur dėti nupuoštas eglutes?

Praėjus šventiniam laikotarpiui, pamažu atsisveikiname su pagrindiniais jo simboliais – kalėdinėmis eglutėmis ir šventiniais papuošimais. Primename, kad nupuoštų eglučių ar eglių šakų negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius , todėl prašome jas tvarkingai palikti atliekų surinkimo aikštelėse šalia daugiabučių namų, prie rūšiavimo konteinerių.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo išmetamų eglučių, šakų ir vainikų būtina pašalinti visas dekoracijas.
Eglučių ir šakų surinkimu bei išvežimu pasirūpins Prienų seniūnija ir „Prienų butų ūkis“.
Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą, kuriant švarią ir tvarkingą aplinką.
Naudinga žinia vairuotojams Prienuose!
Prienų rajono savivaldybė pastebi, kad nemažai gyventojų, ypač atvykstančių iš kitų rajono seniūnijų, nežino apie patogią, erdvią ir saugią automobilių stovėjimo aikštelę Prienų miesto centre.
Automobilių stovėjimo aikštelė įrengta prie buvusių teniso kortų, pačiame miesto centre.
Įvažiavimas – nuo gėlių parduotuvės „Ritos gėlės“ ir grožio namų „V“.
Aikštelė yra stebima vaizdo kameromis, lengvai pasiekiama iš centro, erdvi ir patogi.
Darbo dienomis automobilių parkavimas miesto centre dažnai tampa iššūkiu, o žiemą stovėjimo vietų dar labiau sumažėja. Todėl kviečiame gyventojus ir miesto svečius aktyviau naudotis šia aikštele – mažiau streso, daugiau patogumo.
Prienų rajono savivaldybės informacija