Būsto pritaikymas – investicija į savarankišką gyvenimą

Būsto pritaikymas asmenims su negalia – tai ne vien statybiniai sprendimai ar techniniai pakeitimai. Visų pirma, tai galimybė žmogui gyventi savarankiškai, saugiai ir oriai savo namuose, nevaržant kasdienio judėjimo, buities ar socialinio gyvenimo. Pritaikyta aplinka leidžia lengviau patekti į būstą, laisviau judėti patalpose, naudotis būtinais buities prietaisais ir jaustis visaverčiu bendruomenės nariu. Tai ypač svarbu vyresnio amžiaus gyventojams bei žmonėms, kuriems negalia atsiranda netikėtai.
Prienų rajono savivaldybėje būsto (aplinkos) pritaikymą asmenims su negalia teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, o sprendimus priima ir procesą koordinuoja Būsto pritaikymo komisija (toliau – Komisija). Komisija dirba vadovaudamasi patvirtintu 2025 metų pritaikomų būstų sąrašu, atsižvelgdama į gyventojų poreikius, prioritetus ir finansines galimybes.
2025 metų rezultatai – reali pagalba gyventojams
2025 metais Prienų rajono savivaldybėje būstas buvo pritaikytas 22 asmenims, dar dviem asmenims būsto pritaikymas, atsižvelgiant į aplinkybes, perkeltas į kitus metus. Per metus pasirašyta 15 savarankiško būsto pritaikymo sutarčių, organizuoti 7 viešieji pirkimai, pritaikyti du būstai vaikams su negalia. Taip pat įrengtas vienas nuožulnus keltuvas, palengvinantis judėjimą daugiabutyje.
Būsto pritaikymo darbai atlikti Prienų, Išlaužo, Veiverių, Stakliškių ir Balbieriškio seniūnijose. Gyventojų būstuose buvo pritaikyti sanitariniai mazgai, platintos durų angos, žeminti slenksčiai, įrengtos nuovažos, sumontuoti buitiniai biologiniai valymo įrenginiai, pritaikytas nuožulnus keltuvas bei atlikti kiti individualius poreikius atitinkantys darbai.
Šiems tikslams 2025 metais panaudota 223 383,83 Eur. Iš jų 6 000 Eur skirta keltuvų priežiūrai, o 217383 Eur – būsto pritaikymo darbams. Projektai finansuoti ir Savivaldybės, ir valstybės biudžeto lėšomis: 88 153 Eur sudarė Savivaldybės indėlis, o 135 230 Eur – valstybės biudžeto lėšos.
Didelis poreikis ir planai ateičiai
Nors pasiekti rezultatai reikšmingi, poreikis būsto pritaikymui Prienų rajone išlieka didelis. Šiuo metu laukiančiųjų sąraše, neįskaitant einamaisiais metais pritaikomų būstų, yra daugiau nei 60 asmenų. Komisija nuolat vertina gyventojų prašymus, atlieka būstų apžiūras, analizuoja pateiktą filmuotą ir fotografuotą medžiagą, diskutuoja dėl sprendimų ir darbų perkėlimo į kitus metus.
Įvertinus gautus prašymus, prioritetus ir kitas svarbias aplinkybes, Komisijai teikiama tvirtinti preliminari 2026 metų būsto pritaikymo eilė. Atsižvelgiant į planuojamas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas, būsto vertę, galimas darbų apimtis bei rinkos kainas, 2026 metais planuojama pritaikyti būstus maždaug 30 asmenų su negalia.
Savivaldybės dėmesys – ne tik būstui, bet ir žmogui
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžia, kad būsto pritaikymas yra svarbi, tačiau ne vienintelė pagalbos forma: „Negalia gali paliesti kiekvieną, ypač vyresniame amžiuje. Pritaikytas būstas labai pagerina kasdienį gyvenimą ir žmogaus savijautą. Savivaldybė siekia, kad gyventojai žinotų apie teikiamas paslaugas ir galėtų jomis naudotis. Būsto pritaikymas kartu su Socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis – pavėžėjimu, pagalba namuose, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu – padeda gyventojams lengviau tvarkytis kasdienybėje ir ilgiau gyventi savo namuose.“
Prienų rajono savivaldybės informacija