Per metus – daugiau nei dvidešimt pasirodymų

Naujosios Ūtos mėgėjų teatras „Vėtrungė“ aktyviai ir kūrybingai praleido 2025-uosius. Kolektyvo repertuare buvo net šeši spektakliai, surengta daugiau nei 20 pasirodymų.
K.Donelaičio „Vasaros darbai“ suvaidinti penkis kartus, populiariausias 2024 m. spektaklis ,,Žemės ar moters“ – du kartus, kartą parodytas K.Binkio „Dešimt litų ar gyvybė“. Kompozicija pagal V.Mykolaičio-Putino eiles ,,Gedimino sapnas“ rodyta tris kartus, o ištrauka pagal rašytojo romaną „Altorių šešėly“– vieną kartą. Mėgėjų teatras premjerinį spektaklį pagal Žemaitę „Piršlybos“ pristatė aštuonis kartus. Aplankytas Panevėžys, Kumečiai, Dusmenys, Birštonas, Pilotiškės, Prienai, Kazlų Rūda, Šermukšniai, Venciūnai, Merkinė… Ne vieną kartą džiuginti žiūrovai Naujojoje Ūtoje. Pernai nuskambėjo ir gilias tradicijas turintis jau dvidešimtasis „Vėtrungės“ mėgėjų teatrų festivalis Serbentinėje.
Teatro mėgėjai dalyvavo ir kituose renginiuose – Just. Marcinkevičiaus poezijos skaitymuose, renginiuose Vinco Mykolaičio gimtojoje sodyboje-muziejuje, taip pat Lietuvos pasakotojų konkurse „Žodzis žodzį gena“.
N.Ūtos dramos kolektyvas įvairus, vienijantis skirtingas kartas, puoselėjantis lietuvybę, literatūrą, savo gimtąjį kraštą. Palydėdamas senus metus ir pasitikdamas naujus kolektyvas džiaugiasi bendryste ir dėkoja žiūrovams už palaikymą ir meilę.
-
Renkame Metų žmones
ir Metų projektą
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-