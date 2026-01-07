Per metus – daugiau nei dvidešimt pasirodymų

7 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Naujosios Ūtos mėgėjų teatras „Vėtrungė“ aktyviai ir kūrybingai praleido 2025-uosius. Kolektyvo repertuare buvo net šeši spektakliai, surengta daugiau nei 20 pasirodymų.
K.Donelaičio „Vasaros darbai“ suvaidinti penkis kartus, populiariausias 2024 m. spektaklis ,,Žemės ar moters“ – du kartus, kartą parodytas K.Binkio „Dešimt litų ar gyvybė“. Kompozicija pagal V.Mykolaičio-Putino eiles ,,Gedimino sapnas“ rodyta tris kartus, o ištrauka pagal rašytojo romaną „Altorių šešėly“– vieną kartą. Mėgėjų teatras premjerinį spektaklį pagal Žemaitę „Piršlybos“ pristatė aštuonis kartus. Aplankytas Panevėžys, Kumečiai, Dusmenys, Birštonas, Pilotiškės, Prienai, Kazlų Rūda, Šermukšniai, Venciūnai, Merkinė… Ne vieną kartą džiuginti žiūrovai Naujojoje Ūtoje. Pernai nuskambėjo ir gilias tradicijas turintis jau dvidešimtasis „Vėtrungės“ mėgėjų teatrų festivalis Serbentinėje.
Teatro mėgėjai dalyvavo ir kituose renginiuose – Just. Marcinkevičiaus poezijos skaitymuose, renginiuose Vinco Mykolaičio gimtojoje sodyboje-muziejuje, taip pat Lietuvos pasakotojų konkurse „Žodzis žodzį gena“.
N.Ūtos dramos kolektyvas įvairus, vienijantis skirtingas kartas, puoselėjantis lietuvybę, literatūrą, savo gimtąjį kraštą. Palydėdamas senus metus ir pasitikdamas naujus kolektyvas džiaugiasi bendryste ir dėkoja žiūrovams už palaikymą ir meilę.

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *