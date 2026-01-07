Birštoniečiai iš tarptautinio turnyro Pernu mieste grįžo su dviem pirmosios vietos taurėmis

Sausio 3–4 dienomis Pernu mieste (Estija) vyko tradicinis tarptautinis krepšinio turnyras, kurį organizuoja Pernu SA „Kalev” treneris Žilvinas Strazdas. Šiame turnyre jau ne pirmus metus dalyvauja ir Birštono sporto centro jaunieji krepšininkai, treniruojami Birštono sporto centro krepšinio trenerio Aurimo Liuizos.
Šiemet Birštono sporto centras į turnyrą delegavo net dvi komandas – U12 ir U14 amžiaus grupėse. Birštoniečiai į Estiją vyko bendradarbiaudami su Kauno krepšinio mokykla „Tornado” – abi komandos keliavo vienu autobusu. Be Lietuvos ekipų, turnyre taip pat dalyvavo Talino SK „Nord” ir šeimininkų – Pernu SA „Kalev” – komandos. Varžybos vyko rato sistema.
Sausio 3 dieną Birštono SC U12 ir U14 komandos susitiko su Estijos ekipomis. Aurimo Liuizos auklėtiniai užtikrintai įveikė ir Talino SK „Nord”, ir Pernu SA „Kalev” bendraamžius ir pelnė vietas finalinėse rungtynėse. Sausio 4 dieną birštoniečiai dėl turnyro nugalėtojų titulo stojo į kovą su Kauno KM „Tornado” krepšininkais.
U-14 amžiaus grupėje Birštono sporto centro komanda kauniečius nugalėjo rezultatu 51:28, o U-12 krepšininkai po atkaklios ir dinamiškos kovos iškovojo pergalę rezultatu 49:43. Abi Birštono SC komandos tapo tarptautinio turnyro nugalėtojomis ir į Lietuvą parvežė dvi pirmosios vietos taures.
Asmeniniais apdovanojimais taip pat buvo įvertinti Birštono sporto centro žaidėjai: U12 komandoje naudingiausiu žaidėju pripažintas Vėjas Vaškelevičius, o U14 komandoje – Jonathanas Barcelos.
Sėkmingas pasirodymas tarptautiniame turnyre dar kartą patvirtino Birštono sporto centro jaunųjų krepšininkų augimą, kryptingą trenerio Aurimo Liuizos darbą ir sėkmingą bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos ir užsienio krepšinio mokyklomis.