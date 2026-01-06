Vyko tradicinis šeimų futbolo turnyras

Gruodžio 28 dieną Prienų arenoje įvyko tradicinis Kalėdinis šeimų futbolo 3×3 turnyras, kuriame dalyvavo dešimt komandų.
Jame netrūko gražių akimirkų, emocijų ir įvarčių bei bendrystės. Turnyro nugalėtojais savo grupėse tapo: A grupėje – komanda „Traukiam inkarą“; B grupėje – „Makštučiai“; C grupėje – „Žaibas“.
Turnyro dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanos, padėkos ir medaliai. Renginio globėja socialinės apsaugos ir darbo ministrė, LR Seimo narė Jūratė Zailskienė apdovanojo renginyje dalyvavusias merginas, moteris ir mergaites, padėkojo turnyro organizatoriams K. Deltuvai, M. Makštučiui, T. Jonykai ir D. Pašukevičiui už sukurtą gražią futbolo šventę.
„Gyvenimo“ informacija
