Politikų metų darbo „derlius“ – beveik 400 priimtų sprendimų

Gruodžio 29 dieną vykusiame paskutiniame šių metų Savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyta 30 klausimų, vieni svarbiausių – patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano, 2025–2027 metų savivaldybės biudžeto pakeitimai, taip pat naujos redakcijos Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės bei vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimai.
Naujose Atliekų tvarkymo taisyklėse detaliai aprašytas maisto ir virtuvės, tekstilės, higienos ir medicininių atliekų tvarkymas, nustatytos namudinio kompostavimo sąlygos ir tvarka, konteinerių pastatymo, tuštinimo bei tikrinimo reikalavimai. Taip pat patikslintos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalyvių teisės ir pareigos, atnaujinti atliekų sąrašai, sudaryta galima konteinerių komplektacija pagal atliekų turėtojų tipus. Pritarta griežtesnių reikalavimų taikymui tiems, kurie nerūšiuoja atliekų.
Jeigu Savivaldybė ar Administratorius nustatys, kad rinkliavos mokėtojas į komunalinių atliekų surinkimo konteinerį meta atliekas, kurios pagal reikalavimus privalo būti dedamos į kitus konteinerius (maisto, pakuočių, stiklo), kompostuojamos ar pristatomos į stambiųjų atliekų surinkimo aikštelę, tuomet rinkliavos kintamoji dalis už atitinkamo dydžio konteinerį už tą mėnesį, kai tai nustatoma, bus indeksuojama du kartus, ir komunalinių atliekų surinkimo konteineris, į kurį sudėtos nerūšiuotos atliekos, netuštinamas. Perskaičiuota rinkliavos kintamoji dalis rinkliavos mokėtojui bus pateikiama kartu su kitų kalendorinių metų mokėjimo pranešimu.
Tarybos nariai po diskusijos balsų dauguma pritarė rinkliavos lengvatų nustatymui, išklausė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus Aurimo Uldukio įžvalgas apie tai, kaip regione ir savivaldybėje sekasi rūšiuoti atliekas, mažinti bendrųjų atliekų kiekius, stabilizuoti rinkliavos kainą, kokie uždaviniai įmonei keliami ateičiai, mažinant sąvartyne šalinamų, deginamų atliekų, plastiko kiekius ir jų tvarkymo išlaidas. Direktorius pabrėžė, kad siekiamybė – gyventojų ūkiuose išrūšiuoti apie 75 proc. mišrių atliekų. Jo teigimu, nors gyventojai pradėjo rūšiuoti tvarkingiau, daliai jų dar trūksta sąmoningumo ir švietimo šiuo klausimu. 2025 metais bendras Prienų rajone surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 9 proc., o stambiagabaričių, maisto, tekstilės atliekų kiekiai didėjo. Vietinės rinkliavos surinkimas siekia 90 proc., susidaręs Savivaldybės įsiskolinimas (600 tūkst. eurų) ARATC-ui už atliekų šalinimą sumažintas 140 tūkst. eurų. Gyventojams lengvatų suteikta už 80 tūkst. eurų.
Diskusijos metu opozicijos atstovai siūlė Savivaldybei iš biudžeto padengti lengvatas gyventojams, pasak jų, tai būtų teisingas sprendimas kitų vietinės rinkliavos mokėtojų atžvilgiu. Ginčų sukėlė ir lengvatų taikymo tvarka. Kai kurie opozicijos atstovai siūlė 100 proc. atleidimą nuo vietinės rinkliavos kintamosios ir pastoviosios dedamųjų tiems asmenims, kurie yra fiziškai nepajėgūs nunešti šiukšles iki artimiausio konteinerio, tačiau, valdančiosios daugumos atstovų nuomone, tai už juos gali padaryti jų artimieji ar jais besirūpinantys, maistą pristatantys asmenys.
Posėdžio metu patvirtinti rajono socialinių ir kultūros įstaigų nuostatai; Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Balbieriškio skyriui perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise mikroautobusas „Renault Master“ (2008 m.), kurį iki šiol naudojo Prienų sporto centras; pritarta parengtam Veiverių miestelio bendrojo plano keitimui; priimti sprendimai dėl valstybinės žemės sklypų bei nekilnojamojo turto nuomos sutarčių, apsvarstyti kiti klausimai.
Posėdžio pabaigoje meras Alvydas Vaicekauskas atsakė į Tarybos nariams rūpimus klausimus. Vienas iš jų – valstybinės žemės sklypo, esančio Kauno pl., Prienuose, likimas. Mero teigimu, nemažą sklypą, kuriame anksčiau veikė mototrasa, buvo bandoma parduoti viešajame aukcione, tačiau nesėkmingai, potencialūs pirkėjai juo nesusidomėjo dėl galimai per aukštos kainos. Viliamasi, kad prasidėjus žemės zonavimo procesui, sklypo kaina sumažės ir jis taps patrauklus investuotojams.
Meras patenkino politikų smalsumą, pasidalindamas naujausiomis žiniomis apie pasiruošimą kelio Prienai – Kaunas rekonstrukcijai. A.Vaicekauskas akcentavo, kad pagal parengtą projektą turėtų būti tiesiamas modernus 2+2 juostų kelias su jungiamaisiais keliais ir dviračių takais. Optimistiniu susisiekimo ministro vertinimu, statybos darbai galėtų prasidėti dar 2026 metais. Visgi mero prognozės atsargesnės, jis svarsto, kad vykdomos procedūros gali užtrukti, juolab kad iki šiol nėra aišku, ar šis projektas bus finansuojamas bendromis valstybės bei verslo, ar vien valstybės biudžeto lėšomis.
Akivaizdu, kad projektas bus sudėtingas ir gana brangus, nes, mero turima informacija, prisidės papildomų darbų (šlaitų formavimas ir tvirtinimas, sienelių įrengimas ir kt.). Nuo kurios atkarpos prasidės statybos darbai, meras negalėjo atsakyti, tačiau pakartojo Savivaldybės siekį ir prašymą pirmiausia sutvarkyti per jos teritoriją vedančią kelio atkarpą, kuri yra prastos būklės, nelygi ir duobėta.
2025 metais Prienų rajono savivaldybės taryba svarstė 399 sprendimo projektus, iš kurių 390 buvo priimti. Meras padėkojo Tarybos nariams už bendrą darbą, diskusijas, pasiūlymus, konstruktyvią kritiką bei pastabas, o Savivaldybės administracijos darbuotojams – už kokybiškai parengtus bei profesionaliai pateiktus sprendimo projektus, atsakingą darbą, visiems linkėdamas su nauja energija ir prasmingomis iniciatyvomis sugrįžti į pirmąjį 2026 metų posėdį, kuris planuojamas sausio 29 dieną.
"Gyvenimo" informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
