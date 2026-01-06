„Balbiergirio“ būrelio medžiotojai nebe pirmus metus prisijungia prie Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skelbiamos akcijos „Medžiotojai dalinasi“.
Prieš Naujuosius jų sumedžiotas laimikis sveikais stirnienos patiekalais praturtins aštuonių šeimų iš Prienų, Jiezno, Stakliškių seniūnijų šventines vaišes. Šią kasmetinę akciją LMŽD Prienų skyrius vykdo kartu su Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi. Skyriaus pirmininkas Edgaras Veingertneris, vicemeras Deividas Dargužis ir „Balbiergirio“ medžiotojų būrelio vadovas Pranas Dargužis pasveikino šeimų atstovus su šventėmis, palinkėjo geros kloties ir sotaus stalo, šia akcija kitiems primindami, kaip yra svarbu dalintis su kitais bendruomenės nariais.
Dalės Lazauskienės nuotraukos
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
