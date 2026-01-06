Mažieji – aktyvūs „Olimpinio mėnesio“ dalyviai

Mūsų mokinukai – pradinukai, bet kiekvienas jų geras darbas yra didelis ir labai svarbus. Pasidžiaugdami kiekvienu mokinio geru darbeliu, skatiname vaikus auginti gerų darbų kiekį, kol tai tampa savaime suprantamu ir neatsiejamu dalyku.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pasidžiaugė, kad mažieji revuoniškiai ir šiemet buvo aktyvūs „Olimpinio mėnesio“ projekto dalyviai. Ji kiekvienam asmeniškai padėkojo už dalyvavimą šiame projekte, įteikė pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės pasirašytus diplomus. Direktorės geras žodis, dėmesys bei padėkos buvo skirti ir mokytojams.
Kiekvienąkart smagu pasidžiaugti kitų žmonių gerais darbais. Dar smagiau, kai mūsų vaikų gerais darbais džiaugiasi visa mokyklos bendruomenė.
Aušra Sarnickienė
