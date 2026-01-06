Krepšinio pirmenybės

Pirmąjį 2026-ųjų metų sekmadienį Prienų sporto arenoje buvo sužaistos dvejos Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių rungtynės, o pirmasis etapas finišuos jau sausio 11 d.
Birštono SC „Marlukas“ jau pirmojo kėlinio pradžioje surengė tolimų metimų fiestą, o 5 tritaškiai per 5 pirmąsias ketvirčio minutes leido jiems pirmauti prieš „Šilavoto“ krepšininkus 24:20. Antrajame kėlinyje Birštono komandos pranašumas išaugo iki 18 taškų, tačiau tada D. Savicko vedami šilavotiškiai surengė spurtą 10:0 ir privertė varžovus prašyti minutinės pertraukėlės. Trumpas pasitarimas iškart davė savo vaisių: Birštono SC „Marlukas“ snaiperiai pataikė dar 3 tolimus metimus ir didžiąją pertrauką pasitiko pirmaudami 54:39. V. Celiešiaus, L. Marčiulionio ir A. Rybelio taškų dėka birštoniškiai geriau pradėjo ir trečiąjį kėlinį, o skirtumas tarp komandų pasiekė 20-ties taškų ribą. Iki ketvirčio pabaigos „Šilavotas“ tik minimaliai aptirpdė varžovų pranašumą ir atsiliko 64:83. Ketvirtajame kėlinyje Birštono SC „Marlukas“ jau nebeleido suabejoti komandos pergale ir užtikrintai įveikė „Šilavotą“ rezultatu 102:83.
Birštono SC „Marlukas“ – „Šilavotas“ 102:83 (24-20, 30-19, 29-25, 19-19)
Rezultatyviausi žaidėjai:
Birštono SC „Marlukas“: A. Rybelis – 29, V. Celiešius – 20, L. Marčiulionis ir E. Žemaitis – po 17.
„Šilavotas“: I. Jasiulis – 20, R. Petraška ir D. Savickas – po 19.
Antrajame dienos susitikime vyko pralaimėjimo dar nepatyrusių „Tankos“ ir jau anksčiau šansus patekti į stipresniųjų pogrupį praradusios „Pušynės“ dvikova. „Pušynės“ komandą papildęs veteranas, buvęs profesionalus krepšininkas D. Loda netruko įsivažiuoti, pelnydamas 2 taškus su pražanga, pridėdamas tolimą metimą, o „Pušynė“ susitikimo pradžioje išsiveržė į priekį. Vis dėlto antroji ketvirčio pusė priklausė „Tankos“ ekipai, kuri uraganinio puolimo dėka išsiveržė į priekį 33:19. Po pertraukėlės „Tankos“ ir toliau palaikė aukštą žaidimo tempą, o L. Marčiulionio ir T. Sabaliausko metimai didino „Tankos“ pranašumą iki 22 taškų – 60:38. Po pertraukos T. Švedo ir G. Andreikėno duetas rinko didžiąją „Pušynės“ komandos taškų dalį, tačiau skylėta gynyba neleido sumažinti atsilikimo. Dar vienas rezultatyvus kėlinys baigėsi „Tankos“ pirmaujant 88:62. Ketvirtajame kėlinyje „Tankos“ pavyzdingai atakavo iš tolimų distancijų, o dar 7 tolimi metimai leido sutriuškinti varžovus rezultatu 115:77.
„Tankos“ – „Pušynė“ 115:77 (33-19, 27-19, 28-24, 27-15)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Tankos“: T. Sabaliauskas – 22, R. Ališkevičius ir P. Knyza – po 16, L. Marčiulionis – 14.
„Pušynė“: G. Andreikėnas – 24, D. Loda ir T. Švedas – po 20.