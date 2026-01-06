Kelininkai primena, kaip žiemą prižiūrimi valstybinės reikšmės keliai

Žiemos metu gyventojai ir vairuotojai pastebi, kad skirtinguose kelių ruožuose valymo ar barstymo darbai atliekami skirtingu metu. Vieni keliai valomi ir barstomi dažniau, kituose atliekami tik būtinieji sniego ir ledo šalinimo darbai. AB „Kelių priežiūra“ primena apie žiemos kelių priežiūros atmintinę, kurioje paaiškinama, kaip žiemą prižiūrimi valstybinės reikšmės keliai.
Kelininkai akcentuoja, kad žiemos darbai organizuojami pagal penkis skirtingus priežiūros lygius. Pirmiausia valomi ir barstomi intensyviausio eismo keliai, jungiantys didžiuosius miestus ir svarbiausias transporto arterijas, o mažėjant eismo intensyvumui, taikoma kitokia kelių priežiūros darbų trukmė, pobūdis ir prioritetai.
I priežiūros lygis. Šiuose keliuose darbas vykdomas visą parą, sningant jie valomi nedelsiant, o esant plikledžiui ar lijundrai barstomi bet kuriuo paros metu. Nustojus snigti ar pustyti, kelias turi būti nuvalytas ir pabarstytas ne daugiau kaip per dvi valandas. Sningant ar pustant leidžiamas ne didesnis kaip 4 cm puraus sniego sluoksnis. Šiuo lygiu prižiūrimi keliai Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1), „Via Baltica“, Vilniaus pietinis aplinkkelis (A19) ir kiti.
II priežiūros lygis. Šiam priežiūros lygiui priklauso didžioji dalis magistralinių ir intensyviausių krašto kelių, o darbai atliekami nuo 4 iki 22 valandos. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, sniegas turi būti baigtas valyti, o, susidarius plikledžiui, apledėję ruožai pabarstyti ne vėliau nei per 3 darbo val. Be to, sningant ar pustant puraus arba šlapio sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 7 cm. Ryte, esant slidžiai kelio dangai, pirmą kartą barstoma iki 7 val.
III priežiūros lygis. Šiam priežiūros lygiui priklauso didžioji dalis krašto ir intensyviausi rajoniniai keliai. Darbai vykdomi nuo 4 iki 19 valandos. Esant nesudėtingoms oro sąlygoms, gali būti atsitiktinės provėžos (iki 2 cm gylio). Atsitiktinėse vietose (išskyrus ratų vėžę) gali būti puraus arba prispausto sniego sluoksnis. Sningant ir (arba) pustant sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm.
IV priežiūros lygis. Šiam lygiui priskiriami krašto ir rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra mažesnis nei 1000 automobilių per parą. Tokiuose keliuose darbai atliekami nuo 6 iki 18 valandos. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, sniegas turi būti baigtas valyti, o, susidarius plikledžiui, apledėję ruožai pabarstyti ne vėliau nei per 6 darbo val. Kai orų sąlygos nesudėtingos, ant kelio dangos puraus sniego ar ledo sluoksnis gali siekti 3 cm. Sningant ar pustant, sniego storis ant važiuojamosios dalies gali būti ne didesnis kaip 10 cm.
V priežiūros lygis. Šiam priežiūros lygiui priklauso didžioji dalis valstybinės reikšmės rajoninių kelių, taip pat ir keliai su žvyro danga. Šiuose keliuose darbai vykdomi nuo 9 iki 18 valandos, o barstoma tik tada, kai susiformuoja slidi danga. Kai orų sąlygos nesudėtingos, ant dangos gali būti iki 10 cm puraus sniego.
Atmintinėje taip pat nurodomi terminai, kaip dažnai kelių priežiūros technika privalo grįžti į tą patį ruožą esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms. Intensyviausiuose šalies keliuose šis intervalas siekia tris valandas, pagal kitų priežiūros lygių normatyvus svyruoja nuo penkių iki devynių valandų, o mažiausio intensyvumo keliuose – iki aštuoniolikos valandų darbo metu.
Nustatyti reikalavimai gali būti koreguojami esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms. Vis dėlto ir tokiomis aplinkybėmis kelių priežiūros tarnybos taiko visas įmanomas priemones, kad slidumo rizika būtų sumažinta iki minimumo.
Su atnaujinta kelių priežiūros lygių atmintine galima susipažinti čia: https://keliuprieziura.lt/data/public/uploads/2025/11/kp_ziemos-atmintine-2025-2026.pdf
Šį sezoną AB „Kelių priežiūra“ visuomenei pristato vaizdo įrašą, kuriame įtraukiai paaiškinami žiemos kelių priežiūros ypatumai. Jame primenama, kas yra kelių priežiūros lygiai, kaip veikia barstytuvai ir kuo remiantis priimami sprendimai, siekiant užtikrinti kuo saugesnes eismo sąlygas. Vaizdo įrašą kviečiama žiūrėti: https://youtu.be/EUKPwAuV1Yk
„Kelių priežiūra“ primena, kad bendrovė atsakinga tik už valstybinės reikšmės kelių, bei šių kelių tąsą gyvenvietėse, priežiūrą. Už gatvių priežiūrą gyvenamosiose vietovėse atsakingos vietos savivaldybės.
Be to, apie pavojingas pažaidas, kliūtis ar plikledį valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
AB „Kelių priežiūra” informacija
-
Renkame Metų žmones
ir Metų projektą
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-