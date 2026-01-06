Kalėdinis savaitgalis, kuris išliks atmintyje

6 sausio, 2026

Gruodžio 20 – 21 d. savaitgalis mūsų sportininkams buvo ypatingas – dvejos varžybos, du miestai ir daugybė patirtų emocijų.  Net 100 jaunųjų sportininkų startavo Kaune ir Jonavoje, parsiveždami ne tik medalius, bet ir neįkainojamos patirties, pasitikėjimo savimi bei dar didesnį norą judėti pirmyn.
Prienų sporto centro gimnastai iškovojo net kelias pirmąsias vietas FIG lygos vaikų, jaunučių ir jaunių amžiaus grupėse (trejeto, penketo rungtyse bei šokio aerobikoje), pirmas-trečias vietas NLB ir NLA lygose.
 Drąsūs startai, komandinė dvasia ir gražūs pasirodymai visose amžiaus grupėse.Ypatingai džiugina ne tik rezultatai, bet ir tai, kaip mūsų sportininkai palaikė vieni kitus, kovojo iki galo ir rodė tikrą sportinį charakterį – net tada, kai aplinkybės metė iššūkių.
Kalėdinę varžybų nuotaiką išsivežame į treniruotes, o naujus metus pasitinkame su dar didesnėmis svajonėmis ir motyvacija.
