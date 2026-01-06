Dūmtraukių valymas ir dūmų detektoriai – svarbios gaisrų prevencijos priemonės

Prasidėjus šaltajam metų laikotarpiui, padaugėja gaisrų, kurių priežastimi tampa netinkamai įrengtos ar neteisingai eksploatuojamos krosnys, židiniai ir dūmtraukiai. Nors prieš šildymo sezoną būtina pasirūpinti jų išvalymu, šio reikalavimo laikosi ne visi individualių namų gyventojai. Kiti tiesiog neturi galimybių ar artimųjų, kurie tuo pasirūpintų.
Todėl rudens ir žiemos mėnesiais Prienų rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Prienų rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba, pasitelkusi UAB „Prienų butų ūkis“, tradiciškai vykdo prevencinę akciją. Jos tikslas – padėti labiausiai pažeidžiamai visuomenės daliai – socialiai remtinoms šeimoms ir vienišiems asmenims – apsisaugoti nuo gaisrų, kylančių dėl krosnių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių nesilaikymo.
Pagal Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro pateiktus sąrašus šiems gyventojams padedama išvalyti būstų dūmtraukius. Taip pat dalijami informaciniai lankstinukai, aiškinama, kaip tinkamai eksploatuoti krosnis, kada ir kaip valyti kaminus, įvertinama elektros instaliacijos būklė. Gyventojai informuojami, kaip elgtis siekiant išvengti gaisro ir kokių veiksmų imtis jam kilus.
Iki metų pabaigos įvairiose rajono seniūnijose 13 socialiai remtinų gyventojų buvo išvalyti būstų dūmtraukiai, nemokamai įrengti dūmų detektoriai. Gyventojams taip pat buvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių dažniausiai kyla gaisrai, kaip nuo jų apsisaugoti ir kur kreiptis nelaimės atveju.
Šiais metais Prienų rajono savivaldybė perdavė ugniagesių tarnyboms apie 100 įsigytų dūmų detektorių, kurie buvo įrengti gyventojų būstuose. Tiems, kurie planuoja įsigyti autonominį dūmų detektorių savarankiškai, priešgaisrinių tarnybų specialistai pataria atkreipti dėmesį, kad jis būtų sertifikuotas ir paženklintas CE ženklu, kuris patvirtina gaminio kokybę ir saugumą.
Specialistų patarimai
• Kūrenant židinį ar krosnį, nerekomenduojama naudoti šlapių malkų – degdamas drėgnas kuras greičiau užkemša dūmtraukius, labiau rūksta ir sudaro lipnų kondensatą, nusėdantį ant jų sienelių. Siekiant apsaugoti grindis nuo iškritusių žarijų, prie pakuros būtina pritvirtinti skardos lakštą arba įrengti nedegų pagrindą.
• Draudžiama ant krosnių ar arti jų džiovinti ir laikyti malkas bei kitas degias medžiagas, palikti atviras pakuros dureles. Kūrenant krosnį nereikėtų išeiti iš namų, taip pat negalima patikėti jos priežiūros mažamečiams vaikams. Pavojų gyvybei kelia ne tik ugnis, bet ir kūrenimo metu susidarančios smalkės.
• Gyventojams patariama įsirengti dūmų detektorius ir atsargiai elgtis su ugnimi: nerūkyti lovoje, nepalikti neužgesintų nuorūkų, neleisti vaikams žaisti su degtukais, naudoti tik techniškai tvarkingus elektrinius buitinius ir šildymo prietaisus.
• Primename, kad kilus gaisrui ar įvykus kitai nelaimei būtina nedelsiant kviesti ugniagesius gelbėtojus bendruoju pagalbos telefonu 112.
Prienų rajono savivaldybės informacija