Krašto kūrėjams ir gamintojams suteiktas Saugomų teritorijų produkto ženklas

2025 metais Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijoje saugomų teritorijų produkto ženklas suteiktas septyniems skirtingiems gamintojams ir kūrėjams, kurių veiklos atspindi ne tik aukštą produktų kokybę, bet ir gyvą ryšį su vieta, kraštovaizdžiu bei bendruomenėmis. Šių metų produkto ženklo turėtojai – labai įvairūs, tačiau juos vienija pagarba gamtai, tradicijoms ir noras kurti atsakingai.
„Šiemet skiriame ypatingą dėmesį mūsų saugomų teritorijų autentiškiems produktams – kiekvienas jų turi unikalią istoriją, atspindi vietos krašto kultūrą, gamtos vertybes ir žmonių kūrybiškumą,“ – sako Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos projektų koordinatorė Eglė Tamulienė.
Metų pabaigoje dėmesys krypo į Nemuno kilpų regioninį parką, kuriame 2025-aisiais patvirtinti net trys produkto ženklo turėtojai – vienas naujas ir du jau gerai pažįstami. Naujuoju ženklo turėtoju tapo Andrius Lik, savo medžio ir metalo skulptūras, grafikos darbus bei piešinius ženklinantis Nemuno kilpų regioninio parko ženklu. Jo kūrybiškas tradicijos interpretavimas įvertintas ir nacionaliniu mastu – menininkui skirta Lietuvos kultūros tarybos premija.
Kartu pakartotinai resertifikuota dviejų Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje veikiančių gamintojų veikla. Ūkininkas Robertas Pilauskas ir toliau žymi bičių produktus, rūpestingai prižiūrėdamas 45 bičių šeimas,
o Vaiva Buliauskienė pakartotinai patvirtino teisę žymėti naminius pieno produktus, šiandien žinomus pavadinimu „Pieno pastogė“. Jos požiūrį puikiai apibūdina šūkis „Kisti ir keistis!“ – kiekvienas sūris gali būti kitoks, bet visada natūralus ir tikras.
Saugomų teritorijų produkto ženklas skirtas tam, kad lankytojai galėtų lengviau atpažinti vietos gyventojų kuriamus produktus ir paslaugas, gimstančius saugomose teritorijose ar jų kaimynystėje. Tai ženklas, padedantis rinktis atsakingai, palaikant vietos ekonomiką ir saugomų teritorijų vertybes.
Daugiau informacijos apie produkto ženklo reikšmę ir suteikimo tvarką galima rasti Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų svetainėje bei portaluose Saugoma.lt ir Gamtoje.org. Kviečiame visus, kurie gyvena ar veikia saugomose teritorijose ar šalia jų, prisijungti prie šios bendruomenės ir tapti saugomų teritorijų produkto ženklo ambasadoriais, kartu kuriant tvaresnę ateitį.
Dzūkijos–Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos informacija