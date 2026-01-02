Jubiliejiniai metai, pažymėti piligrimyste

2 sausio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2025 metai Birštono parapijos žmonėms buvo paženklinti naujomis patirtimis. Drauge su klebonu mons. Rimvydu Jurkevičiumi leidomės į kelionių nuotykį. Surengtos devynios išvykos į Lietuvos piligrimų žemėlapio šventoves. Ar tai daug, ar mažai? Žmogui, kuris niekada nebuvo šventovėje, kurioje Dievo Motina nuo septyniolikto amžiaus gerbiama, sakytume – svarbi patirtis pažintine ir dvasine prasme. Žmogui, kuris niekada nekeliavo su tikinčiųjų bendruomene, niekada nepažino jos pulso, net nežino, kas yra piligrimystė, o kelionėje išgyveno artumo ir maldos vienybę, ši patirtis yra neįkainojama.
Mes visi nešiojamės vieni kitų rūpesčius, džiaugsmus, esame tikinčiųjų bendruomenės žmonės. Parapija mums yra šiek tiek didesnė nei mūsų prigimtinė šeima, tačiau šeima. Piligriminių kelionių metu išgyvenome vieni kitų maldos jėgą, pamatėme architektūros didybę, mecenavimo kilnumą, malonėmis garsėjančių vietų ir paveikslų sakralumą.
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais vykome į dvi piligrimines išvykas, lankėme Vilniaus katedrą ir jos požemius, Aušros Vartų, Gailestingumo, Šv. Ignoto, Bonifratų ir Trakuose esančią bažnyčias. Klebonas mons. R. Jurkevičius aukojo šventąją Mišių auką, prašydamas ne tik mums, bet ir visos Lietuvos žmonėms taikos, meilės, tikėjimo malonės.
Dėkojame Birštono dekanui, klebonui, Kaišiadorių vyskupijos Carito direktoriui mons. Rimvydui Jurkevičiui, jo padėjėjoms Carito reikaluose: Vilmai Burbienei ir Nijolei Jakimonienei, Birštono savivaldybės administracijai, skyrusiai finansavimą nevyriausybinės organizacijos Caritas veiklai vykdyti. Ačiū nuoširdžiam vairuotojui Tomui Abraičiui ir visiems, kurie palaikėte idėją ir ryžotės važiuoti į visas devynias keliones, o tokių žmonių buvo šešiolika. Arbatos puodeliai su „Birštono parapijos Caritas“ logotipu, padovanoti organizatorių, taps priminimo ženklu apie drauge patirtą kelionių nuotykį.
Piligrimų vardu tariame AČIŪ. Tesušildo Šventose Kalėdose Kūdikėlis Jėzus visus, kurie yra geros valios. Antspaudai su bažnyčių vaizdais ir titulais nugulė piligrimų pasuose. Jie yra gražūs, keliones patvirtinantys dokumentai, tačiau daug svarbesnis patvirtinimas yra mūsų gyvos akys, atgręžta ranka padėti ir vieni kitų artuma bei rūpestis. Jos yra tarsi mažos akimirkos Dievo meilės mums kasdienybėje.
Vilties piligrimai

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *