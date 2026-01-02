Jubiliejiniai metai, pažymėti piligrimyste

2025 metai Birštono parapijos žmonėms buvo paženklinti naujomis patirtimis. Drauge su klebonu mons. Rimvydu Jurkevičiumi leidomės į kelionių nuotykį. Surengtos devynios išvykos į Lietuvos piligrimų žemėlapio šventoves. Ar tai daug, ar mažai? Žmogui, kuris niekada nebuvo šventovėje, kurioje Dievo Motina nuo septyniolikto amžiaus gerbiama, sakytume – svarbi patirtis pažintine ir dvasine prasme. Žmogui, kuris niekada nekeliavo su tikinčiųjų bendruomene, niekada nepažino jos pulso, net nežino, kas yra piligrimystė, o kelionėje išgyveno artumo ir maldos vienybę, ši patirtis yra neįkainojama.
Mes visi nešiojamės vieni kitų rūpesčius, džiaugsmus, esame tikinčiųjų bendruomenės žmonės. Parapija mums yra šiek tiek didesnė nei mūsų prigimtinė šeima, tačiau šeima. Piligriminių kelionių metu išgyvenome vieni kitų maldos jėgą, pamatėme architektūros didybę, mecenavimo kilnumą, malonėmis garsėjančių vietų ir paveikslų sakralumą.
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais vykome į dvi piligrimines išvykas, lankėme Vilniaus katedrą ir jos požemius, Aušros Vartų, Gailestingumo, Šv. Ignoto, Bonifratų ir Trakuose esančią bažnyčias. Klebonas mons. R. Jurkevičius aukojo šventąją Mišių auką, prašydamas ne tik mums, bet ir visos Lietuvos žmonėms taikos, meilės, tikėjimo malonės.
Dėkojame Birštono dekanui, klebonui, Kaišiadorių vyskupijos Carito direktoriui mons. Rimvydui Jurkevičiui, jo padėjėjoms Carito reikaluose: Vilmai Burbienei ir Nijolei Jakimonienei, Birštono savivaldybės administracijai, skyrusiai finansavimą nevyriausybinės organizacijos Caritas veiklai vykdyti. Ačiū nuoširdžiam vairuotojui Tomui Abraičiui ir visiems, kurie palaikėte idėją ir ryžotės važiuoti į visas devynias keliones, o tokių žmonių buvo šešiolika. Arbatos puodeliai su „Birštono parapijos Caritas“ logotipu, padovanoti organizatorių, taps priminimo ženklu apie drauge patirtą kelionių nuotykį.
Piligrimų vardu tariame AČIŪ. Tesušildo Šventose Kalėdose Kūdikėlis Jėzus visus, kurie yra geros valios. Antspaudai su bažnyčių vaizdais ir titulais nugulė piligrimų pasuose. Jie yra gražūs, keliones patvirtinantys dokumentai, tačiau daug svarbesnis patvirtinimas yra mūsų gyvos akys, atgręžta ranka padėti ir vieni kitų artuma bei rūpestis. Jos yra tarsi mažos akimirkos Dievo meilės mums kasdienybėje.
Vilties piligrimai
-
Renkame Metų žmones
ir Metų projektą
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-